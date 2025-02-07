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泰国接收61名被诱骗至缅甸电诈园区外籍人员 包括39名中国公民

2025年02月07日14:58 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷/仰光2月7日电（记者高博　张东强）泰国达府公共关系局发布通告说，61名被诱骗至缅甸电诈园区的外籍人员于6日被缅方移交给泰国达府湄索边境检查站，其中包括39名中国公民。

　　泰方发布的通告说，泰国副总理兼国防部长普坦·威差耶猜6日前往位于泰缅边境的达府视察边境安全形势，并接收缅方遣返的61名外籍人员，其中包括39名中国公民，此外还有印度尼西亚、印度、埃塞俄比亚、巴基斯坦、马来西亚和哈萨克斯坦等国公民。

　　通告表示，泰国相关部门将依据国家转介机制对遣返人员进行筛查，以确认其身份及可能涉及的违法行为，并依照相关法律程序妥善处理。普坦强调，泰方将继续加强与邻国的合作，严厉打击跨境犯罪，维护国家安全与社会秩序。

　　缅甸国家管理委员会新闻信息小组6日夜发布消息表示，部分边境地区存在网赌电诈行为。对此，缅甸政府正在重点开展侦查和移交工作。缅甸还将同邻国和国际组织合作，联合调查、果断追责涉电信诈骗和网络赌博人员。

　　泰国政府于5日上午9时起，切断与缅甸边境5个点位的电力、燃油供应及互联网连接，以打击相关地区的电信诈骗活动。

(责编：白宇、杨光宇)

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