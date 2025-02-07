人民网曼谷2月7日电（记者杨一、通讯员李加勇）万象消息：中国农历新年是万家团圆的时刻。刚刚过去的春节假期，在中老铁路磨万（磨丁—万象）段，一顿年夜饭传递着家的温暖，饱含中老两国人民的深情厚谊，彰显着中老铁路人的“丝路担当”。

春节期间，在中老铁路磨万（磨丁—万象）段，铁路客运员工与乘客合影留念。李加勇摄

朱悦悦是中老铁路综合安质部的一名员工，被同事亲切地称为“后勤大总管”。为了让春节期间坚守岗位的中方员工在异国他乡过一个温馨、欢乐的年，她很早便开始筹备。从精心采购全线站点的春节装饰品，到筹备全线14个站点食堂的年夜饭，再到组织趣味盎然的游园活动，无不倾注了她的心血。

春节期间，中老铁路员工坚守岗位，保障铁路运行安全、畅通。李加勇摄

除夕当天，天还未亮，朱悦悦就已在厨房中和厨师忙碌起来。厨房里堆满了从国内运来的新鲜蔬菜，还有在老挝当地采购的肉类，既有熟悉的“家的味道”，又充满老挝特色。朱悦悦一边切菜一边和同事说：“大家过年还坚守在岗位，咱们得让这顿饭有家乡的味道，更要有家的温暖。”不一会儿，厨房里散发出饭菜的香味，红烧肉色泽红亮、软糯香甜，糖醋排骨酸甜可口、外酥里嫩，老挝风味的烤鱼鲜嫩多汁、香气四溢，每一道菜肴都饱含着对铁路职工的关怀与祝福。

临近晚饭，一桌桌丰盛的年夜饭呈现在眼前。大家走进食堂，惊喜与感动之情溢于言表，有同事说道：“悦悦姐，这年夜饭太丰盛了，在异国他乡也能感受到浓浓的年味！”大家在欢声笑语中围坐在一起，尽管背井离乡，但彼此之间深厚的情谊让这个春节并不孤单。

“祝大家新的一年工作顺利，身体健康！”“祝中老铁路越来越好，成为连接两国人民友谊的坚固桥梁！”辞旧迎新之际，祝福的话语承载着对未来的美好期许，展现着中老铁路人对铁路事业的热情与坚守。

用餐时，大家分享着过去一年的点点滴滴。有人回忆起突遇极端天气和突发故障时的紧急抢修任务，他们当时为保障列车运行争分夺秒，那一刻的成就感成为心中永恒的记忆；还有人说起与老挝同事3年多来朝夕相处、共同成长的经历，从最初的语言不通到后来的默契配合，双方共同为铁路建设添砖加瓦……每一个故事凝聚并见证着中老两国人民在中老铁路建设运营过程中的相互理解与支持。

这顿年夜饭，是对辛苦工作一年的中方员工温暖的慰藉，也是双方员工情感与文化交流的媒介。通车3年多来，这条全长1035公里的“钢铁巨龙”，不仅成为了连接中老两国、联通中国与东盟的一条交通大动脉，更是中老两国民心相通的桥梁。新的一年，中老铁路必将继续为中老两国经济发展、人文交流和区域互联互通贡献力量。

春节期间，起重机吊装即将发运的冷链集装箱。李加勇摄

(责编：贾文婷、刘慧)