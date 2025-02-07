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新研究发现人类大脑中的微塑料越来越多

2025年02月07日14:35 | 来源：新华网
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新华社伦敦2月6日电（记者郭爽）近年来，全球环境中的微小塑料颗粒急剧增加，引发对人类健康影响的担忧。英国《自然-医学》杂志发表的最新研究证实，人体大脑等器官中的微塑料和纳米塑料正越来越多。

本次研究关注的“微塑料和纳米塑料（MNP）”，是指直径从1纳米到500微米不等的聚合物颗粒。尽管已有研究表明它们可能与心血管疾病等健康问题相关，但科研人员对它们在人体组织中的分布及健康后果等情况的了解仍然有限。

为检测人体组织中微塑料和纳米塑料的含量，美国新墨西哥大学等机构研究人员对2016年和2024年的尸检中获取的肝脏、肾脏和大脑组织样本进行了分析对比。结果发现，大脑样本中的微塑料和纳米塑料浓度显著高于肝脏和肾脏样本，并且2024年大脑样本中的浓度比2016年增加了50%。与更早的此类数据的对比也显示，大脑等器官中的微塑料和纳米塑料呈增加趋势。

此外，研究人员在大脑样本中发现的塑料颗粒大多是聚乙烯。聚乙烯是广泛使用的塑料，经常用于包装等。研究还发现，痴呆症患者大脑样本中的微塑料和纳米塑料浓度显著高于正常大脑样本。但研究人员认为，这并未证明微塑料和纳米塑料与痴呆症之间的因果关系，可能是疾病本身导致了更多微塑料和纳米塑料的积累。

研究人员表示，人体组织中微塑料和纳米塑料的积累趋势与全球塑料废物的增长趋势相符合，应该警惕微塑料和纳米塑料可能对人体健康的影响。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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