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开展文化交流 共促相互理解

——访旅阿联酋艺术家阿卜达

2025年02月07日14:07 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜2月6日电 （记者管克江）阿卜达是一位旅居阿联酋30多年的巴基斯坦裔画家。近日，她在接受人民网记者专访时表示，她从小就喜爱中国文化，中国文化中关于“和实生物”“和合共生”的理念具有世界性价值。不同文化间需要加强交流互鉴，共促民众相互理解和世界和平发展。

“我从小就知道，巴基斯坦与中国有着牢不可破的友谊。收集来自中国朋友赠送的小礼品，一度是我孩童时的爱好。”阿卜达说，去年她探访了巴基斯坦罕萨河谷，欣赏了巴中边境的雪山风光，加深了对巴中友好的理解。

阿卜达说，中国的文化、艺术、餐饮、服饰等在全球受到欢迎。她感受到，中国文化深深植根于对自然环境的珍视，主张天人和谐。春节被列入世界非物质文化遗产名录就是对中国价值理念的认可。“春节文化在全球引发共鸣，是因为它强调祈福、希望、迎新，全世界人们都能从中获得启迪。从某种意义上说，春节不仅仅是中国的节目，还是各国人民关于和平、团聚、繁荣的共同节日。”

图为阿卜达创作的作品“由内而外”。受访者提供

图为阿卜达创作的作品“由内而外”。受访者提供

阿卜达表示，阿联酋高度重视文化多元共生。她说：“当今世界成为一个地球村，我们需要尊重不同文化的特性，同时加强对话和交流，共同弘扬和平、发展等全人类共同价值理念。”她表示，中国文化与阿拉伯文化有众多共通之处，都重视传统文化、家风家教和人与自然的和谐共处，这些理念有助于为文明交流互鉴提供借鉴。

阿联酋将2025年定为“社区年”，倡导通过加强个人、家庭和社区联系，促进文化包容和社会进步。阿卜达说：“作为一名艺术家，我赞同开展更多的文化交流和对话。我也将参与更多相关活动，促进阿中相互理解和友谊。我们共通的价值理念将助力各方更好创造和平发展的未来。”

(责编：贾文婷、刘慧)

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