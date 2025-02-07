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专访丨互免签证促泰中旅游人文交流实现双向奔赴——访泰国国家旅游局局长

2025年02月07日13:39 | 来源：新华网
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新华社曼谷2月7日电 专访｜互免签证促泰中旅游人文交流实现双向奔赴——访泰国国家旅游局局长

新华社记者陈家宝 高博

泰国国家旅游局局长塔佩妮日前接受新华社记者专访时说，互免签证使泰中两国旅游、人文交流走深走实，去年中国蝉联泰国最大游客来源国，以哈尔滨为代表的中国旅游目的地越来越受到泰国游客欢迎。

自2024年3月中泰互免签证协定正式生效以来，两国旅游交流蓬勃发展。曼谷中国文化中心的数据显示，去年上半年，泰国赴华游客人数同比增长493.8％。泰国旅游部门的数据显示，2024年，前往泰国的中国游客达到673万人次，同比增长91.7%。

塔佩妮表示，中国游客的增长不仅为泰国带来收入与就业机会，也促进了旅游服务业、农业、食品生产等重要经济领域的发展。

塔佩妮不久前访问了哈尔滨，对这座冰雪之城印象深刻。“我1月到访哈尔滨，零下20多摄氏度的天气、盛大壮观的冰雪节以及完善的旅游设施，让这座城市成为一个独具特色、吸引全球游客的目的地。”她说。

提及参加哈尔滨国际冰雪节的泰国选手作品，塔佩妮称：“雕刻有泰国大皇宫的作品在冰天雪地中显得尤其漂亮。泰国没有冬季，哈尔滨独特的气候和氛围、迷人的雪景及旅游景点，给予泰国游客与国内截然不同的旅游体验。目前两国互免签证，加上近日曼谷与哈尔滨间开通了直飞航线，哈尔滨会成为越来越多泰国人青睐的旅游目的地。”

塔佩妮对第九届亚冬会成功举办信心满满。她说：“中国有丰富的大型赛事举办经验，无论是北京奥运会还是其他国际赛事，中国的办赛能力有目共睹。”

塔佩妮说，“今年是中泰建交50周年，泰国旅游局将举办贯穿全年的相关活动。如中国春节，泰国在全国各地都有盛大的庆祝活动，致力于使泰国成为喜爱春节的全球游客欢度节日的目的地。同时泰国也将举办国际马拉松、摩托车锦标赛等活动，以吸引更多热爱运动的中国游客”。

塔佩妮表示，泰国作为旅游大国，一直非常重视游客安全。她说，泰国通过旅游警察等机制强化对旅游安全的管理，并将在全国各地设立旅游安全中心，通过人工智能摄像头、旅游警察热线等举措保障游客安全。此外，泰国旅游局还将与中国政府保持沟通、共享信息。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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