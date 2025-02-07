人民网里约热内卢2月5日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间2月5日，中国海油巴西公司携手里约慈善协会在巴西里约热内卢举办公益捐赠活动。活动上，中国海油巴西公司向里约慈善协会捐赠了1000份生活基本物资篮，包括食品和日常用品等物资，这些物品将通过里约慈善协会分发给当地有需要的家庭。

中国海油巴西公司向里约慈善协会捐赠1000份生活基本物资篮。人民网记者 陈海琪摄

里约热内卢州州长夫人、里约慈善协会名誉主席阿纳里尼奥·卡斯特罗在致辞中感谢中国海油巴西公司对里约社会的关心与支持，并高度评价了中资企业在促进巴西社会发展方面所作的积极贡献。“我们心怀感恩，希望未来能继续携手共进。”卡斯特罗说。

里约热内卢州州长夫人、里约慈善协会名誉主席阿纳里尼奥·卡斯特罗致辞。人民网记者 陈海琪摄

里约慈善协会主席保拉·菲格雷多表示，今年是里约慈善协会成立三十周年。三十年来，协会始终致力于改善弱势群体的生活，通过与企业和社会各界的合作，帮助了成千上万需要帮助的人士。

里约慈善协会主席保拉·菲格雷多致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国海油巴西公司总经理黄业华在致辞中表示，中国海油巴西公司自2013年成立以来，始终坚持共商共建共享的发展原则。公司在推动自身事业发展的同时，积极履行社会责任，与当地社区守望相助，分享经济发展成果。他说：“作为一家在巴西发展的中资企业，我们深知融入和回馈当地社会的重要性。展望未来，我们将继续支持当地公益事业，为中巴友好合作贡献更多力量。”

巴西山河文化促进中心、里约抗癌志愿者协会等当地文化和公益机构代表出席了捐赠活动。

中国海油巴西公司总经理黄业华致辞。人民网记者 陈海琪摄

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