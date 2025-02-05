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外交部：中国年正在成为“世界年”

2025年02月05日17:52 | 来源：新华网
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新华社北京2月5日电（记者成欣、刘杨）外交部发言人林剑5日表示，中国年正在成为“世界年”。欢乐中国年，一年胜一年。中国将以蛇行千里的劲头，凝神聚力搞好自身发展，携手各国迈向合作共赢的光明未来。

当日例行记者会上，有记者问：蛇年春节可以说是活力四射、年味十足。我们注意到世界各地也举行了丰富多彩的春节庆祝活动，外国人来华过地道中国年推动了“China Travel”持续升温。有人评价说，春节在世界范围内“飞入寻常百姓家”。发言人对此有何评论？

林剑表示，今年的春节是首个世界“非遗版”春节。我们高兴地看到，随着中国持续扩大免签国家范围，全面放宽优化过境免签政策，中国年正在成为“世界年”，近20个国家将春节定为法定假日，近200个国家和地区举办节庆庙会、舞龙舞狮、花车巡游、汉服体验、点亮中国红、“行走的年夜饭”等春节庆祝活动，世界各地共庆春节、同享喜乐。外国朋友来华体验中国年的热情愈发高涨。第三方平台数据显示，今年到中国过春节的外国游客较2024年增长150%，创下新高。

“蛇在中国传统文化中象征灵性、智慧和生命力。我们将以蛇行千里的劲头，凝神聚力搞好自身发展，携手各国迈向合作共赢的光明未来。”林剑说。

林剑表示，欢乐中国年，一年胜一年。期待春节所蕴含的和合包容、所展现的红火兴旺，能在新的一年里为世界带来更多团结和激励。

(责编：卫嘉、岳弘彬)

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