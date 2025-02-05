新华社北京2月5日电 希腊旅游胜地圣托里尼岛（又译桑托林岛）连日来频繁发生地震，虽然未致人员伤亡，但一些房屋出现裂痕。不少居民和游客选择离岛避险，但也有大胆游客“反其道而行之”，选择前往该岛一探究竟。

英国天空新闻频道网站4日报道，希腊基克拉泽斯群岛1月31日以来发生数以百计次地震，震级最高为5级。连日来，已有13个岛的中小学校停课，数以千计居民及旅游从业者离岛避险，交通部门为此增加了渡轮和航班班次。

隶属基克拉泽斯群岛的圣托里尼岛是热门旅游目的地，其状况备受关注。由于地震频繁，一些老旧建筑物已现裂痕。民防部门要求圣托里尼岛3日关闭所有学校，建议岛上民众避免在室内聚集，并远离建筑物密集区域。

地震暂未造成人员伤亡。民防部门认为，地震系地壳运动引发，与火山活动无关。地震应对部门负责人说，地震或持续数天或数周，“难以预测事态进展”。

值得注意的是，尽管地震频发，连日来，仍有一些大胆的游客不惧风险，前往圣托里尼岛观光。一名游客表示：“这个地方景色太吸引人了，真美！”

圣托里尼岛位于爱琴海，是火山岛，人口约1.55万，公元前1600年左右一次严重的火山爆发形成了该岛如今的地貌。圣托里尼岛每年吸引数百万游客，是希腊旅游胜地。上世纪50年代，圣托里尼岛发生7级以上地震并引发海啸，造成严重人员伤亡和财产损失。（杨舒怡）

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