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并不意外！美国退出联合国人权理事会

2025年02月05日15:50 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月5日电　美国总统唐纳德·特朗普4日签署行政令，宣布美国退出联合国人权理事会，禁止向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供任何资助，并要求审视联合国教育、科学及文化组织等机构的对美立场。

　　2023年2月27日，联合国人权理事会第52届会议在瑞士日内瓦开幕。新华社记者连漪摄

　　按法新社说法，上述举动意在抗议美国所谓的联合国机构的“反美偏见”。

　　人权理事会是联合国系统负责促进和保护人权的政府间机构，其47个成员由联合国大会大多数会员通过直接和无记名投票选举产生，任期三年。美国作为理事会成员的任期已于2024年12月31日结束，现为观察员。

　　据法新社报道，退出人权理事会，意味着美国将终止参与该机构所有活动，包括审查联合国会员国人权记录及具体侵犯人权指控。

　　这是2024年3月20日在瑞士日内瓦拍摄的联合国万国宫。新华社记者连漪摄

　　特朗普抱怨美国不得不付给联合国“不成比例”的资金。路透社引述联合国方面说法报道，美国目前欠联合国款项总额为28亿美元，其中15亿美元用于常规预算。

　　在特朗普2017年至2021年首个总统任期，美国退出国际社会应对气候变化的《巴黎协定》、伊朗核问题全面协议、世界卫生组织、联合国教科文组织、联合国人权理事会等多个国际组织和多边机制，引发广泛批评。

　　接替特朗普任总统的民主党人约瑟夫·拜登入主白宫后，美国陆续重新“入群”。不过，特朗普今年1月20日就任总统当天即签署一系列行政令，推翻拜登“旧政”，宣布美国再次退出世卫组织以及《巴黎协定》。（蒋国鹏）

(责编：崔越、刘叶婷)

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