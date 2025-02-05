新华社开罗2月5日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹武装部队4日宣布，军方在该国中部杰济拉州西北部的卡姆林市取得军事进展。另据《苏丹论坛报》4日报道，苏丹武装部队已重新控制卡姆林市。

《苏丹论坛报》4日援引苏丹武装部队指挥官阿卜杜勒·穆奈姆·阿卜杜勒·巴西特的话说，经过持续数天的激战，军方当天成功从苏丹快速支援部队手中收复卡姆林市，并计划向首都喀土穆推进。

苏丹武装部队消息人士4日接受新华社记者采访时说，军方目前正从杰济拉州向北推进，以围攻驻扎在喀土穆南部的苏丹快速支援部队。

自2025年1月起，苏丹武装部队先后收复杰济拉州首府瓦德迈达尼市及东部和北部多座城市，卡姆林市是苏丹快速支援部队在该州控制的唯一城市。

此外，喀土穆州卫生部门4日发表声明说，苏丹快速支援部队当天炮击喀土穆西部的恩图曼市纳奥医院，造成6人死亡、38人受伤。苏丹快速支援部队尚未就此作出回应。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续近两年的武装冲突已造成苏丹约2.97万人丧生，超过1242万人流离失所。

(责编：崔越、刘叶婷)