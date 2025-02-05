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美国国际开发署全球雇员被勒令“行政休假”

2025年02月05日14:39 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月4日电 美国国际开发署官网4日发布通知说，美国东部时间2月7日23时59分起，该机构在全球范围内的所有直接雇用人员将处于“行政休假”状态，仅少数指定人员除外。

　　通知说，对于目前派驻美国境外的美国国际开发署人员，该机构正在制定相关计划以安排他们在30天内返回美国。获准继续工作的指定人员将在美国东部时间2月6日15时前接到通知。

　　美国国际开发署官网已于日前下线，目前登录该网站，仅可看到上述通知。

　　据美国媒体报道，美国国际开发署大量高级职员近期已被停职，其位于美国首都华盛顿的总部办公室也已被关闭。

　　美国国际开发署代理署长、国务卿鲁比奥3日说，特朗普政府试图改革美国国际开发署，却遭到“公然的不服从”“完全不合作”，因此“只能采取重大措施来控制局面”。

　　据美国国会有关机构数据，美国国际开发署全球雇员超过万人，其中三分之二在海外工作。长期以来，美国国际开发署以对外援助为名，资助干涉他国内政等活动，在国际上广受批评。

(责编：崔越、刘叶婷)

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