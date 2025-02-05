人民网曼谷2月5日电（记者简承渊）泰国副总理兼国防部长普坦2月4日晚宣布，泰国政府已决定于5日上午9时起切断对缅甸5个地点的电力、互联网和燃油供应。

普坦说，这5个地点处于泰缅边境的缅甸境内，均与电信诈骗集团有关，其中包括缅甸妙瓦底会孟村。

4日，普坦紧急召集国家安全委员会会议，会议重点讨论了切断对邻国缅甸部分地区的电力供应以应对电信诈骗问题。

普坦说，经过两个多小时的会议，与各方讨论后认定电信诈骗行为严重影响泰国国家安全，每起案件涉及众多受害者，案值巨大，严重损害公众利益。因此，国家安全委员会决定，自当地时间5日上午9时起，切断缅甸5个重点区域的电力、互联网及燃油供应，并已通知相关单位，包括医疗机构，以做好应对准备。

普坦表示，这项措施将与泰国封锁边境的行动同步进行，涉及全国51个边境县，国家安全委员会也会进一步通知相关机构执行。

根据1996年3月5日的泰国内阁决议，泰国政府允许地方电力局向毗邻泰国边境的外国村庄出售电力。目前缅甸这5个地点的电力由泰国供应。

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