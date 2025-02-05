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特朗普宣布美国退出联合国人权理事会

2025年02月05日11:06 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月4日电　美国总统特朗普4日签署行政令，宣布美国退出联合国人权理事会。

　　行政令还要求继续停止向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）提供支持，并评估美国在联合国教科文组织中的参与情况。

　　联合国发言人在特朗普签署行政令前说，美国退出联合国人权理事会不会改变联合国重视这一机构重要性的立场。美国继续停止向近东救济工程处提供支持“并不新鲜”。

　　联合国人权理事会由47个成员组成。联大每年改选三分之一左右的理事会成员，成员每届任期三年，可连任一届。

　　2018年6月，美国宣布退出联合国人权理事会，称理事会对以色列“存在偏见”。2021年2月，时任美国国务卿布林肯发表声明说，美国将以观察员身份重返联合国人权理事会。

　　近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。2024年1月，美国宣布暂停向这一机构提供额外资金。

(责编：崔越、刘叶婷)

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