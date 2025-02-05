人民网伦敦2月4日电 （记者许立群）都柏林消息：2月2日，2025年爱尔兰首都都柏林最盛大的春节庆祝活动之一——都柏林农历新年庆典旗舰活动在都柏林市中心Meeting House广场隆重举行。

活动现场。中国驻爱尔兰大使馆供图

今年是春节成功申遗后的第一个中国新年。为向当地民众传递春节的喜庆与温暖，中国驻爱尔兰大使馆特地组织了北京师范大学学生艺术团和当地琴筝室参与了本次活动，为观众带来精彩纷呈的中国传统艺术表演，展现了中华文化的博大精深。

当地舞狮团的舞狮鼓乐开启了都柏林蛇年春节盛典。来自北京师范大学的青年演员通过我国汉族、蒙古族、藏族、维吾尔族等多个民族舞蹈表演，向爱尔兰民众展示中国丰富多彩的艺术风格，传递中国文化的丰富内涵和独特魅力，彰显了中华民族大家庭的团结和凝聚力。安徽花鼓灯《小花场》、《汉唐古典舞》、东北秧歌《梢头五匹马》等表演具有浓郁的地域特色和民族风情。特别是《民间舞串烧》中，青年演员身着藏族传统服饰,其豪迈的舞姿具有极强的表现力和感染力，生动展现出新时代藏族儿女的幸福生活。维吾尔族舞蹈《齐克提麦》中，演员们灵动飞扬的舞姿和激昂欢快的旋律，尽显维吾尔族的风情与气概。

活动现场。中国驻爱尔兰大使馆供图

来自当地琴筝室的古筝演员们用精湛的技艺演奏了《春节序曲》，为观众送上了诚挚的新年祝福。《战台风》曲调气势磅礴，展现了中国民族音乐之美，令观众久久沉醉其中。

今年是都柏林市政厅连续第17年举办农历新年庆典活动。该活动向当地民众传递了和平、和睦、和谐的中华文明理念，不仅成为他们了解和体验中国优秀传统文化的重要平台，更是中爱两国人民友好情谊的生动体现。2月1日，中国春节庆祝活动在基尔代尔举办。在接下来的半个多月里，多场“欢乐春节”庆祝活动将陆续在爱尔兰各地举办，为当地民众带来更多更精彩的中国春节文化体验。

(责编：贾文婷、刘慧)