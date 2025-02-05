人民网雅加达2月4日电（记者李培松）1月31日晚，乌达雅纳大学旅游孔子学院举办2025蛇年春节联欢会。中国驻登巴萨总领馆代总领事郑敏、乌达雅纳大学校长苏达尔萨那等院校领导，以及巴厘省政府、巴厘岛华人协会、巴厘岛旅游协会等各界代表百余人出席活动。

旅游孔子学院外方院长乌拉致开幕辞，他首先用中文表示春节祝福，并强调本次活动融汇了中国文化与印尼文化特色，希望大家能深切感受到中印尼文化的独特魅力。

郑敏致辞。主办方供图

郑敏在致辞中表示，春节被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”，成为世界各国加强联系、相聚祝福的桥梁。希望乌达雅纳大学旅游孔子学院通过这个传统的中国节日，为中文教育和文化交流传播贡献更多力量！

苏达尔萨那说，旅游孔子学院已在乌达雅纳大学扎根，中印尼双方的合作日益深厚。期待以此为契机，在新的一年进一步推动中印尼教育和文化交流迈上新台阶。

乌达雅纳大学旅游孔子学院中方院长鲁克敏、乌达雅纳大学旅游学院院长苏阿尔达纳在致辞中向来宾表达了新春的祝福。

开场节目巴厘岛传统舞蹈。主办方供图

随后，联欢会在巴厘岛传统舞蹈的精彩表演中拉开序幕。中华武术、太极拳、舞龙舞狮等极具中国特色的节目亮点纷呈，赢得阵阵掌声。旅游孔子学院全体中印尼教师演唱的歌曲《新年好》，将本场活动推向高潮。

郑敏与出席活动的各界代表合影。主办方供图

巴厘省电视台对联欢会进行了详细的报道。

(责编：贾文婷、刘慧)