活动现场，意大利爱好者进行舞龙表演。 张锡琪摄

人民网罗马2月3日电（记者谢亚宏）当地时间2月2日，农历正月初五，由米兰侨界主办的2025年“喜迎新春·舞龙舞狮”大联欢在米兰和平门公园隆重举行。中国驻米兰总领事刘侃、副总领事张凯斌，意大利参议员、经济政策协调部副部长莫莱利，米兰副市长斯卡乌佐，侨界代表及米兰华侨华人、当地市民数万人齐聚一堂，共庆佳节。

刘侃在致辞中指出，春节已被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录，“中国年”已成为“世界年”，为今年的春节赋予了一层特殊含义。他强调，舞龙舞狮不仅是中华传统文化的重要载体，更是中意文化交流的生动实践，展现了两国人民的深厚友谊。2025年恰逢中意建交55周年、中欧建交50周年，双方将继续深化合作，共促和平与发展。

莫莱利用中文“新年快乐”向大家送上节日祝福。他表示，华人群体以勤劳和智慧推动米兰的繁荣发展，希望此次庆祝活动进一步加深彼此理解与友谊，共同迎接充满活力的蛇年。斯卡乌佐也向现场群众致以新春祝福。

米兰华侨华人工商会会长黄国权在致辞中表示，蛇象征坚毅与智慧，寓意华侨华人不忘初心、团结奋进。未来，侨界将继续与米兰市民携手共进，为米兰的繁荣发展贡献力量。活动开场仪式由意大利瑞安商会会长林瑞诞主持。

活动现场举行了隆重的“点睛”仪式，刘侃与莫莱利共同为龙狮点睛。点睛仪式完成后，龙狮腾跃起舞，锣鼓齐鸣，现场瞬间沸腾，和平门公园洋溢着浓厚的节日氛围。

随后，侨界精心策划的文艺演出轮番登场，舞蹈、独唱、合唱、川剧变脸、戏曲、民族服装走秀等精彩纷呈，展现中华传统文化的独特魅力。观众热情高涨，掌声雷动，现场气氛达到高潮。

(责编：贾文婷、张悦)