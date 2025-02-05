新华社比绍2月4日电 通讯丨逐梦西非的中国远洋捕捞队

新华社记者司源

西非大西洋沿岸的几内亚比绍，2月的午后阳光洒在波光粼粼的海面上。板丁渔业码头上热火朝天，中水集团远洋股份有限公司驻几内亚比绍代表处的船员们在锚地的船只上整理渔网、检查燃油，忙碌不停。

随着声声嘹亮的汽笛拉响，7艘渔船缓缓驶离锚地，船身在夕阳映照下泛着淡淡金光。甲板上，船员们有的站在船舷挥手告别，有的忙着调整设备，为新一年的远航做好准备。渔船破浪前行，拖出道道白色浪花，朝着大洋深处驶去。

“远渔884号”船长戚良华今年54岁，在几内亚比绍连续出海28年。他介绍说，此次出海有中方人员101名，外籍人员127名。由于几内亚比绍每年1月休渔，船队每年2月1日准时启程，将在海上漂泊长达11个月。“船员们在海上顿顿吃鱼，每当补给船送来新鲜蔬菜，船上都是一片欢呼雀跃。”

几内亚比绍是大西洋最重要的渔场之一，其沿海大陆架长160公里，海洋专属经济区约7万平方公里，盛产鳞鱼、对虾、龙虾、螃蟹和软体鱼等海产品，年捕捞量在30万至35万吨。由于该国尚无自己的远洋捕鱼船，向外国渔船发放捕鱼证成为其主要外汇来源之一。

1984年8月，中国政府与几内亚比绍政府签订渔业合作协定，中水公司派出的第一批远洋渔业船队于1985年5月抵达几比。

“当时，船队带着数百吨造船物资和渔需物资，在茫茫大海上航行了62天。那时的比绍港没有必要的装卸设备和运输车辆，一切都要自己动手，人拉肩扛地从船上卸下货来。”提起这段历史，57岁的“远渔883号”船长王松杰两眼放光。虽然事件的亲历者早已退休归国，但通过口口相传，中水公司的每一位员工都对这段历史熟稔于心。

经过近40年的发展，中水公司驻几比代表处不断壮大，目前已拥有15艘底拖网渔船，中方及外方在岗职工242人。在助力发展我国远洋渔业的同时，代表处也积极推动当地经济发展。迄今，代表处在当地聘用培训了超过1000名船员和管理人员，并积极向当地渔民传授现代化捕捞技术。

“远渔892号”几内亚比绍籍船员佩德罗·奥古斯托说：“我长期跟随中国渔船在海上工作，中国船员非常耐心，教会了我好多先进的捕捞技术，我的工资也足够贴补家用，我感到十分幸福。”

2023年5月，中国援建的板丁渔业码头项目正式移交。中水公司投建的水产品加工存储综合设施坐落在码头附近，也于同年投入使用，占地约4000平方米，是几比目前最大的现代化渔业加工厂。加工厂落成后，持续不断向几比居民供应平价鱼货。

中水公司驻几比代表处工作人员伊苏迈拉·贾洛说：“渔业是几内亚比绍的支柱产业之一，中国的支持使我们国家的渔业资源能够真正地惠及民众。”

2024年3月，几内亚比绍总理鲁伊·杜阿尔特·德巴罗斯来到渔业加工厂，并代表政府向中水公司驻几比代表处颁发“合作与发展荣誉证书”。“中水渔业与我们开展的渔业合作是两国经贸合作的典范，值得几比政府的所有合作伙伴学习。”德巴罗斯说。

已经在几比工作27年的中水公司驻几比代表处总经理孙志祥回忆当时接过证书的情景，心情依然激动。在他看来，这是对代表处近40年来扎根几比、造福当地人民的嘉奖。

“几内亚比绍是我的第二故乡，我会继续扎根这里，为促进几比蓝色经济发展、深化两国人民友谊作出更大贡献。”他说。

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