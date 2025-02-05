打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

山东高速集团承建的塞尔维亚瓦列沃快速路主线全线通车

2025年02月05日09:20 | 来源：人民网-国际频道
小字号

瓦列沃快速路鸟瞰。 通讯员 王韡摄
瓦列沃快速路鸟瞰。 通讯员 王韡摄

人民网罗马2月3日电（记者谢亚宏）贝尔格莱德消息：由山东高速集团承建的塞尔维亚瓦列沃快速路项目（以下简称“瓦列沃项目”）近日举行通车仪式，正式宣告项目主线全线通车。这是集团在塞尔维亚建成通车的第二个公路交通基础设施建设项目，成为集团中东欧市场拓展的又一个重要里程碑。

瓦列沃项目全长18.3公里，为双向四车道，设计时速100公里，连接塞尔维亚中西部城市瓦列沃市和拉伊科瓦茨市。项目建成后不仅能有效缓解当地交通压力，还将进一步完善和优化塞尔维亚交通网络建设，改善和提升当地居民的出行条件并拉动周边地区经济发展。

近年来，山东高速集团深度融入共建“一带一路”，聚力拓展海外业务，加快“出海”“进城”步伐，连续6年上榜ENR全球最大250家承包商、排名升至第65位。集团与“一带一路”共建国家积极互动、深度参与相关合作，特别是在中东欧市场，业务已覆盖公路、铁路、中欧班列、静态交通、城市有轨、房建、机场改扩建等多个领域，为当地经济社会发展贡献了“山高”力量。

下一步，集团将以塞尔维亚瓦列沃快速路项目为新起点，继续发挥交通基础设施全产业链优势，建设更多精品工程，持续提升“山高·行”品牌的海外影响力，奋力推进“双一流”现代新山高的建设进程。

(责编：贾文婷、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部