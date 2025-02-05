瓦列沃快速路鸟瞰。 通讯员 王韡摄

人民网罗马2月3日电（记者谢亚宏）贝尔格莱德消息：由山东高速集团承建的塞尔维亚瓦列沃快速路项目（以下简称“瓦列沃项目”）近日举行通车仪式，正式宣告项目主线全线通车。这是集团在塞尔维亚建成通车的第二个公路交通基础设施建设项目，成为集团中东欧市场拓展的又一个重要里程碑。

瓦列沃项目全长18.3公里，为双向四车道，设计时速100公里，连接塞尔维亚中西部城市瓦列沃市和拉伊科瓦茨市。项目建成后不仅能有效缓解当地交通压力，还将进一步完善和优化塞尔维亚交通网络建设，改善和提升当地居民的出行条件并拉动周边地区经济发展。

近年来，山东高速集团深度融入共建“一带一路”，聚力拓展海外业务，加快“出海”“进城”步伐，连续6年上榜ENR全球最大250家承包商、排名升至第65位。集团与“一带一路”共建国家积极互动、深度参与相关合作，特别是在中东欧市场，业务已覆盖公路、铁路、中欧班列、静态交通、城市有轨、房建、机场改扩建等多个领域，为当地经济社会发展贡献了“山高”力量。

下一步，集团将以塞尔维亚瓦列沃快速路项目为新起点，继续发挥交通基础设施全产业链优势，建设更多精品工程，持续提升“山高·行”品牌的海外影响力，奋力推进“双一流”现代新山高的建设进程。

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