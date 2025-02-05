打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯｜载歌载舞迎新春——俄罗斯圣彼得堡市举办中小学春节联欢节

2025年02月05日08:54 | 来源：新华网
小字号

新华社圣彼得堡2月4日电 通讯｜载歌载舞迎新春——俄罗斯圣彼得堡市举办中小学春节联欢节

新华社记者安晓萌

2月3日，俄罗斯圣彼得堡市中小学生迎来一年一度的“春晚”。近千名中小学生和家长在位于涅瓦大街的一座音乐厅欢聚一堂，以一场充满中国元素的文艺演出共庆新春佳节。

2月3日，俄罗斯圣彼得堡学生在中小学春节联欢节上表演。新华社发（莫京娜摄）

这是圣彼得堡市第九次举办中小学春节联欢节。联欢节由中国驻圣彼得堡总领馆和圣彼得堡“孔子”东方语言文化学院举办，是当地“欢乐春节”系列活动的重头戏。230多名青少年和儿童轮番登台，为现场700多名观众献上了精彩的扇子舞、武术和戏曲等表演。

舞台上，一群当地儿童化身可爱的花朵，用纯真烂漫的舞姿诠释对中国文化的喜爱；另一所中学的学生则带来创意十足的《当芭蕾遇上春节》，让芭蕾与春节在翩跹舞步中碰撞出火花。

观众席上，掌声、笑声此起彼伏，不少家长举起手机，记录下这欢乐时刻。一位带着孩子前来观看演出的俄罗斯母亲兴奋地说：“孩子们的表演太棒了！我打算让孩子也学习中文，更多了解中国文化。”

2月3日，俄罗斯圣彼得堡学生在中小学春节联欢节上表演。新华社发（莫京娜摄）

除了文艺表演，联欢节还设置了丰富多彩的文化体验环节。孩子们或执笔书写福字，或体验剪纸、拓印等传统技艺，亲身感受中华文化的独特魅力。

“写毛笔字虽然有点难，但很有趣。”当地中学生伊万一边展示自己写的福字，一边笑着说道，“中国文化充满智慧和美感，希望有一天我能成为一个‘中国通’。”

2月3日，俄罗斯圣彼得堡学生在中小学春节联欢节上体验中国书法。新华社发（莫京娜摄）

一年一度的春节联欢节不仅为当地少年儿童搭建展示才艺的舞台，更为他们打开一扇了解中国文化的窗口。参加演出的学校都精心准备了具有中国特色的节目，一些学校甚至提前半年就开始筹备节目，并与主办方反复沟通细节，只为将最好的节目送上“春晚”。

近年来，俄罗斯“中文热”持续升温。圣彼得堡市教育委员会副主席罗佐夫在活动上说，目前全市已有32所中小学开设中文课，学习人数超过5000人。中国驻圣彼得堡总领事罗占辉表示，青少年承载着国家的未来，也是中俄友谊薪火相传的希望。俄罗斯中小学生积极学习中文，将为中俄世代友好打下坚实基础。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部