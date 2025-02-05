在俄罗斯，如今一说起中国农历新年，很多俄罗斯人都能不假思索地说出一连串关键词：快乐、团圆、希望……

快乐过大年，是春节的应有之义。对于不少莫斯科市民和游客来说，今年春节最值得期待的莫过于这座城市再度大规模庆祝春节。

莫斯科春节庆祝活动开幕恰逢除夕。在开幕式举办地——莫斯科市中心的马涅什广场，节庆彩色串灯搭配成百上千的红灯笼装点一新；临时搭建的房屋四周悬挂的“福”字和中国结,将“年味儿值”拉满；美食摊位升腾起袅袅炊烟，飘出的香气令人垂涎欲滴。

广场一处美食摊位旁的餐桌前，俄罗斯人亚历山大正在品尝北京烤鸭。“你想不想尝尝?”看见记者，他热情地招呼道。亚历山大从1000多公里外的叶先图基市来莫斯科过春节。“我专门为吃北京烤鸭而来，现在梦想实现了，我很满足。”

“邀请大家来到莫斯科一起庆祝中国春节。我们欢迎中国游客前来结交新朋友。”前段时间，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃用中文向中国游客发出邀请的视频在互联网上广泛传播。

2025年1月28日，在俄罗斯莫斯科举行的新春庙会活动上，游客在感受茶文化。新华社记者曹阳摄

除夕当天，在莫斯科市中心参加春节庆祝活动的中国游客随处可见。在距马涅什广场仅数百米的卡梅尔格尔胡同，记者遇到正在寻找附近一家餐厅的江西游客小翼，莫斯科是她近半个月俄罗斯之旅的最后一站。

“本打算来莫斯科看看建筑和历史，很幸运赶上这里庆祝春节。”小翼说，莫斯科很多地方都能见到中文，完全不会有陌生感。在当地人的指点下，小翼找到了自己想去的餐厅。“这里的人很友好，我玩得很开心。”

去马涅什广场品尝中国美食，在特维尔广场欣赏茶艺表演，到全俄展览中心参加国画大师班，来莫斯科动物园聆听有关大熊猫的讲座……在莫斯科乐享春节的机会很多很多。

2月3日，俄罗斯圣彼得堡学生在中小学春节联欢节上表演。新华社发（莫京娜摄）

春节，是团圆的时刻。40岁的俄罗斯人德米特里一家，不久前刚庆祝了俄罗斯新年，现在又迎来了中国春节。

德米特里的妻子是中国人，庆祝春节自然是他家的传统。通常，夫妻俩会邀请俄中两国的亲戚、邻居、朋友一起过年。“春节是重要的家庭节日。尽管语言有些不通，但大家碰杯、说祝酒词的场景其乐融融，这种‘混搭’式团聚很有大家庭的感觉。”德米特里说。

今年除夕在俄罗斯是工作日，德米特里夫妇当天没能像往常一样和亲友团聚。“等周末我们打算请亲友来家聚聚。”他说。

春节，是一个新起点，也预示着新希望。在莫斯科，记者听到了许多俄罗斯人的新春愿望。

来自俄罗斯下诺夫哥罗德市的10岁小女孩玛莎，学习中文7年多了。春节前夕，一身红装的她来到莫斯科中国文化中心，参加中俄建交75周年短视频大赛颁奖仪式。“在视频中，我告诉大家如何做月饼，新的一年，我希望吃到想念很久的糖葫芦和汤圆。”她说，“中国文化越来越让我着迷，我想学习更多中文知识，今年争取去中国走走。”

这是1月28日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的中国新年主题装饰。新华社记者白雪骐摄

韦罗妮卡是莫斯科一家中国茶和纪念品商店的营业员。随着春节来临，她愈加忙碌：刚送走购买春节挂件的顾客，又马不停蹄向新来的顾客介绍各种茶叶。“我很关注网上发布的春节活动信息。”韦罗妮卡所在店铺离莫斯科春节庆祝活动举办地之一的全俄展览中心仅上百米，“我对书法、国画大师班等活动一直很感兴趣，有机会我一定要参加。”

在莫斯科举办的多个春节文化活动上，都能看到莫斯科国立语言大学孔子学院俄方院长谢列兹涅夫的身影。这位年过古稀的汉学家，今年将是他从事中文教育满50年。他说，他对新的一年寄予厚望，“我的工作与中国紧密相连，我希望尽我的全部力量，让自己从事大半生的俄中文化交流事业再上一层楼”。（记者：江宥林、周天翮；视频：周天翮；报道员：奥西波娃）

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