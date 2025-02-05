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新研究发现白血病等多种癌症与使用手机无关联

2025年02月05日08:52 | 来源：新华网
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新华社堪培拉2月4日电（记者章建华 梁有昶）澳大利亚辐射防护与核安全局4日发布公报说，该机构领导的一项国际研究发现，白血病等多种癌症与使用手机没有关联。研究报告发表在新一期美国《国际环境》杂志上。

公报介绍说，世界卫生组织正在编撰一份关于无线电波暴露对健康影响的环境卫生标准专论。这是澳辐射防护与核安全局受世卫组织委托开展有关使用手机与癌症联系的系统性评估后发布的第二份报告。2024年9月发布的第一份评估报告显示，脑癌和其他头颈部癌症与手机使用之间无关联。

此次评估报告参考了5000多份研究成果，并在最终分析报告中采纳了其中26份。结果发现，手机辐射与白血病、淋巴瘤、甲状腺癌、口腔癌等多种癌症之间没有关联。

这两份研究报告的通讯作者、澳辐射防护与核安全局专家肯·卡里皮迪斯说，新研究评估了手机使用、信号塔、无线电波职业暴露与各种癌症关联的所有可用证据。研究团队考虑了所有其他癌症，“但只能准确评估出，手机无线电波暴露与白血病、淋巴瘤、甲状腺癌和口腔癌等癌症没有关联”。

不过，卡里皮迪斯表示，研究团队无法像脑癌与手机相关性调查结果那样确信此次结果，原因是把其他癌症和无线电技术设备辐射联系起来的证据没有脑癌那么多，“和脑癌与手机的相关性研究相比，其他癌症没能得到如此长期广泛的研究”。

研究团队表示，希望此次研究能丰富关于无线电技术与癌症关系的知识体系。澳辐射防护与核安全局“将继续对现有科学证据开展研究和评估，以支持（制定）无线电波暴露标准，（提出）公共卫生建议”。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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