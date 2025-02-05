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新华鲜报丨春意穰穰！非遗中国年无限精彩

2025年02月05日08:50 | 来源：新华网
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新华社北京2月4日电 题：春意穰穰！非遗中国年无限精彩

新华社记者唐诗凝、李紫薇

超23亿人次出行，连续单日票房突破10亿元，餐饮消费迎高峰……申遗成功后的首个春节，年味浓、成色足，活力满满，春意穰穰！

文旅市场“热”，新意不断——

从冰雪奇缘的北国到诗情画意的江南，去北京地坛逛新春庙会，到安徽歙县观鱼灯巡游，听河南的豫剧，赴山西忻州看一场打铁花……放眼全国，各地在古城内举办400多场传统年俗和非遗展示活动。

“非遗”唱主角，承载着人类的智慧、历史的文明与辉煌，如信使，让年味更醇厚。

飞猪数据显示，平台上包含非遗景点、非遗体验等内容的“非遗游”搜索热度同比增长133%。

文博馆里过大年，上海自然博物馆生肖特展“神秘蛇境”，科普与互动引人入胜。同程旅行数据显示，春节假期前四天，展览展馆类、历史遗迹类文旅场所预订热度同比上升200%。

2月2日，市民在江苏省兴化市莲溪湖公园观看舞龙表演（无人机照片）。新华社记者 周社根 摄

电影市场“红”，创意迭出——

看电影成新“年俗”，春节档票房创历史新高。电影市场演绎出多元故事与观众情感的热烈互动，彰显对中国文化的自信。

据网络平台数据，截至2月4日，2025年春节档电影票房突破90亿，总观影人次突破1.7亿，均刷新纪录。其中，《哪吒之魔童闹海》讲述千年神话故事，《唐探1900》具有浓厚喜剧色彩，《封神第二部：战火西岐》展现对家园的守护……这些主题与共享温暖情感、寄托美好愿望的春节相适配，让观众感受喜庆团圆的氛围。

消费焕新“潮”，活力凸显——

“老字号嘉年华”和“全国网上年货节”持续火热，国潮非遗点亮年经济；“国补”政策助推手机、家电、汽车等“换新潮”，春节期间优惠多，“补上加补”让老百姓得实惠。

据商务部相关数据，春节假期前四天，全国重点零售和餐饮企业销售额比去年同期增长5.4%，重点监测餐饮企业营业额同比增长5.1%；重点监测零售企业家电、通讯器材销售额同比增长10%以上。

2月2日，一名女孩在英国伦敦举行的新春巡游活动上与“中国龙”互动。新华社记者 李颖 摄

“非遗”中国年，也是世界的——

240小时过境免签，“China Travel”带火“过年三件套”，穿汉服、写福字、吃饺子，外国游客沉浸式体验春节独特魅力。

携程数据显示，今年春节期间，平台入境游订单同比增长超200%；航旅纵横数据显示，春节假期前五天，超5500次航班载着外国游客过中国年，与上年同期相比增加1400余次。

中国年跨越山海，东方的团圆诗意，在海外绽放。

在俄罗斯，横跨涅瓦河的冬宫桥在《春节序曲》的旋律中开启，这是圣彼得堡首次为外国节日开桥；在尼日利亚，首都阿布贾举办“欢乐春节”庙会，当地市民在团扇、书法、茶艺等中国艺术体验区排起长队……共庆蛇年新春，世界多地点亮“中国红”。

社交媒体平台上，各国网友一同刷屏看春晚、互致新年问候，小红书“ChineseNewYear”“外国人眼中的春节”等话题浏览量均上亿次。

立春时节，万象更新。一个非遗中国年，既是中国人最浪漫的情感连接，也是中国年俗与世界的互鉴共享，无比精彩！

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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