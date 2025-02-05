新华社安卡拉2月4日电（记者李振北）土耳其外长费丹4日说，根据以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成的停火协议获释的15名巴勒斯坦人于当天抵达土耳其。

据土耳其阿纳多卢通讯社报道，费丹当天在安卡拉与到访的埃及外长阿卜杜勒阿提举行的联合新闻发布会上表示，作为加沙地带停火协议的一部分，相关方已达成共识，将部分获释的巴勒斯坦人安置到指定国家。土耳其接收了15名巴勒斯坦人。

费丹还指出，任何将巴勒斯坦人从他们的家园驱逐出去的举措都违背国际法和人类良知，除了加剧冲突和破坏地区和平不会有任何结果。

巴勒斯坦官员日前表示，根据停火协议获释并暂时滞留在埃及的60名巴勒斯坦人将被分别安置到土耳其、卡塔尔、马来西亚和巴基斯坦，这4个国家将分别接收15名获释的巴勒斯坦人。

以色列与哈马斯1月15日就加沙地带停火达成协议。协议于1月19日生效。停火第一阶段持续6周，其间双方交换各自扣押的部分对方人员。2月4日，哈马斯发表声明说，有关加沙地带停火协议第二阶段的接触和谈判已开始。以色列总理办公室发表声明说，以色列本周末将派代表团前往卡塔尔多哈，就继续执行加沙停火协议进行谈判。

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