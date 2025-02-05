2月4日，墨西哥国民警卫队员在墨西哥北部奇瓦瓦州华雷斯市巡逻。新华社记者 李梦馨 摄

新华社墨西哥华雷斯2月4日电（记者吴昊）首批墨西哥国民警卫队员4日抵达墨北部奇瓦瓦州华雷斯市等地，以加强边境安全。

2月4日，墨西哥国民警卫队员抵达墨西哥北部奇瓦瓦州华雷斯市。新华社记者 李梦馨 摄

新华社记者当天在华雷斯看到，约120名国民警卫队员搭乘军机抵达该市机场，随即分乘多辆卡车前往边境执行任务。当地多处主要道路设有安全检查岗。

2月4日，墨西哥国民警卫队员在墨西哥北部奇瓦瓦州华雷斯市巡逻。新华社记者 李梦馨 摄

据现场军方人员介绍，未来数日，约500名国民警卫队员将通过陆空结合的方式陆续抵达华雷斯，以增强边境地区安全力量。

2月4日，墨西哥国民警卫队员抵达墨西哥北部奇瓦瓦州华雷斯市。新华社记者 李梦馨 摄

当天早些时候，墨西哥总统辛鲍姆在首都墨西哥城举行的新闻发布会上宣布，墨方即日起开始向墨美边境部署1万名国民警卫队员。这些部队将被部署到墨北部边境的索诺拉州、奇瓦瓦州、科阿韦拉州、新莱昂州和塔毛利帕斯州等地，主要任务是对付毒品走私与非法移民等安全问题。

2月4日，墨西哥国民警卫队员在墨西哥北部奇瓦瓦州华雷斯市巡逻。新华社记者 李梦馨 摄

美国总统特朗普1日签署行政令，对进口自墨西哥、加拿大两国的商品加征25%的关税。3日，特朗普在社交媒体上发文说，他刚与辛鲍姆进行了电话交谈，墨方同意立即派遣1万名士兵到墨美边境，这些士兵将专门负责阻止芬太尼和非法移民进入美国境内。美墨双方同意将加征关税的措施立即暂缓一个月执行，并继续进行谈判。

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