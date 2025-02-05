新华社安卡拉2月4日电（记者李振北）土耳其总统埃尔多安4日在首都安卡拉会见到访的叙利亚过渡时期总统艾哈迈德·沙拉，双方就全面恢复双边关系、加强合作达成共识。

埃尔多安在与沙拉举行的联合新闻发布会上表示，土耳其致力于维护叙利亚的领土完整和统一，愿协助叙利亚重建遭受重创的城市。埃尔多安还承诺土耳其将支持叙利亚打击“伊斯兰国”等极端组织。

此外，双方表达了深化经济合作的强烈意愿。埃尔多安表示，加快经济复苏将促使难民自愿返回叙利亚。他强调土叙双方在贸易、民航、能源、卫生和教育等领域合作取得的进展，呼吁阿拉伯和伊斯兰世界向叙新政府和叙人民提供经济和道义支持，并称这“至关重要”。

沙拉表示，希望发展叙土两国更深层次的战略合作，将全力推动恢复两国商业往来，加快基础设施重建。他强调，恢复两国经济联系有助于恢复叙利亚经济。

去年12月8日，沙拉领导的“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。叙利亚过渡政府当月10日正式接管权力。今年1月29日，叙利亚最高军事决策机构“军事行动管理局”宣布，其总指挥沙拉将在过渡时期担任总统。

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