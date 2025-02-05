新华社突尼斯2月4日电（记者黄灵 王一盛）联合国利比亚支助团（联利支助团）4日宣布成立一个咨询委员会，以帮助解决利比亚举行大选所面临的问题。

联利支助团当天发表声明说，这个咨询委员会由20名具有广泛代表性的利比亚人士组成，他们将向联利支助团提交一份可操作并得到大多数利比亚人认可的提案，旨在解决利比亚大选进程中一些悬而未决的问题。

联利支助团指出，联合国希望通过成立这个咨询委员会改变利比亚目前的政治僵局。

联利支助团代理主管兼联合国秘书长利比亚问题副特别代表斯蒂芬妮·库里2024年12月向联合国安理会提议，组建一个由利比亚各方代表构成的咨询委员会，为利比亚举行大选提出可行建议。

自2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族统一政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，而国民代表大会则与“国民军”结盟，同民族统一政府在利比亚境内形成割据对峙之势。在联合国斡旋下，利比亚冲突双方于2020年10月在瑞士日内瓦签署停火协议，并于当年11月在突尼斯举行的政治对话期间就“通往选举的路线图”达成一致，同意2021年12月举行总统和议会选举。此后由于种种因素，利比亚议会和总统选举被推迟。

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