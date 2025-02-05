本报记者 白元琪

近日，泰国政府宣布对驶入曼谷市中心多条主干道的车辆征收拥堵费，该计划实施后预计每天将减少约10万辆汽车出行。征收的拥堵费将用于改善曼谷城市公共交通系统，并为降低城市轨道交通票价提供资金支持，鼓励更多市民选择公共交通出行，以缓解曼谷日益严重的交通拥堵问题。

近年来，泰国汽车保有量迅速增长，截至2024年9月已突破2000万辆。曼谷市区交通拥堵状况日益加重，严重影响市民出行效率和生活质量。相关数据显示，曼谷2023年被评为东南亚最拥堵的3个城市之一。泰国各级政府通过大力投资公共交通基础设施建设、促进交通绿色转型和智能化升级、探索科技赋能交通管理等举措，推动构建高效、智能的城市交通治理体系。

根据泰国交通运输部2024—2025年行动计划，政府将投入超过1万亿泰铢（1元人民币约合4.6泰铢），用于建设包括市郊列车等在内的5条新轨道交通线路，覆盖曼谷及周边地区，预计将为数百万市民带来出行便利。曼谷市政府还计划在未来9年内投入超过85亿泰铢用于水路交通建设，计划新增运河航线110多公里，大幅拓展曼谷城市水路网络，并与现有公共交通系统实现高效接驳。泰国发展研究所副总裁萨姆特表示：“曼谷公共交通仍有巨大提升空间。增加公交班次、优化线路以及改善站点设施等举措，将有效提升市民的出行体验。”

泰国政府承诺，将在未来10年内把交通运输行业产生的温室气体排放减少40%以上。为实现该目标，曼谷市政府把推广电动汽车作为交通脱碳的重要一环，陆续推出多项支持措施，包括在素万那普机场和廊曼机场设立电动汽车载客专区，并在市区重要路段大量增设充电桩等。曼谷还计划大规模引入电动公交车。业内人士表示，电动公交车的运营成本比柴油公交车低20%以上，既环保又经济。同时，政府在曼谷部分内河区段推广光伏电动船，以减少船舶污染，为市民提供更加清洁、安静的出行环境。

当前，曼谷市政府正不断探索科技赋能交通管理的新路径。去年，曼谷主要商圈之一的拉差帕颂地区开始试用智能交通控制系统。该系统通过安装在主要道路的摄像头，收集车辆密度、等待时间等数据，用于优化交通信号灯，缓解交通拥堵和提升道路运行效率。该系统还计划通过手机应用提供实时交通信息以方便市民规划出行。曼谷市中心商业区还率先利用人工智能监控系统，严厉打击车辆违停行为，进一步改善交通秩序。

此外，曼谷市政府还开通了网络互动平台，广泛征集民众对交通管理的意见与建议。同时，交通管理部门还定期举办交通安全宣传活动和绿色出行主题论坛，提升市民环保意识和交通安全意识，共同打造绿色、安全、便捷的城市交通环境。

（本报曼谷2月4日电）

《 人民日报 》（ 2025年02月05日 13 版）

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