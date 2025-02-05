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2025年非洲矿业投资大会在南非开幕

2025年02月05日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社开普敦2月3日电  （记者王雷）为期4天的2025年非洲矿业投资大会3日在南非立法首都开普敦拉开帷幕。

　　本次大会主题为“筑牢非洲矿业未来，就在今天！”，来自非洲和其他地区国家的约50位部长、副部长级官员以及逾万名业界代表参会。400多家企业参加大会的矿业展。此外，大会期间还将举办多场政府间高端对话、投资系列会、专题论坛和研讨会等活动。

　　南非矿产和石油资源部长格韦德·曼塔谢在大会开幕式上致辞说，非洲大陆拥有大量重要的矿产资源，非洲需要发挥自己的优势，把握住不断增长的矿产需求。他呼吁非洲国家利用南非今年担任二十国集团主席国的机会筑牢非洲矿业的未来，为非洲大陆的社会经济发展作出贡献。

　　非洲矿业投资大会于1994年首次举行，目前已发展成为全球规模最大的矿业大会之一。会议旨在汇聚非洲多国政要、矿业行业组织以及矿业相关企业，共商行业发展相关议题。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月05日 13 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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