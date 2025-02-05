计划到二〇三〇年使可再生能源发电量占总发电量的约八成

本报记者 宋亦然

秘鲁政府不久前向国会提交法案，计划将可再生能源发电的税收优惠政策延长至2035年12月，包括风能、太阳能、生物能、水能和地热能等可再生能源类投资项目可享受该优惠。近年来，秘鲁政府通过出台相关支持政策和优惠举措，大力推动可再生能源发展。

秘鲁拥有丰富的可再生能源资源和较大开发潜力。以太阳能为例，该国靠近赤道，南部地区年直接辐射量达到3000千瓦时/平方米。秘鲁将发展可再生能源作为推动能源结构转型、应对气候变化的重要举措。在秘鲁政府制定的文件《国家自主贡献》中有38项与能源部门有关，其中24项涉及能源结构调整，包括扩大部署太阳能发电，利用可再生能源发电为未接入电网地区提供电力服务等。秘鲁国家电力公司推动实施“2030—2050年零排放能源转型路线图”，包括促进可再生能源发电、推动电动汽车发展和加强新能源技术研究等，目标是到2030年使可再生能源发电量在该国总发电量中的占比提高到81%。秘鲁政府还希望通过建设太阳能、风能等可再生能源项目创造更多就业岗位，促进减贫事业发展。

去年4月，秘鲁能矿部宣布4个可再生能源发电厂项目即将开始运营。4个项目分别位于伊卡、阿雷基帕和莫克瓜地区，总投资额超过5.3亿美元，将为秘鲁国家电力系统增加507兆瓦电能。秘鲁能矿部表示，这些项目的实施旨在利用秘鲁丰富的可再生能源，实现能源矩阵多样化，同时降低能源价格。

近年来，中秘两国可再生能源领域合作不断深化，越来越多中国企业也积极参与到秘鲁能源转型进程中来。去年6月，中国南方电网国际（香港）有限公司完成对秘鲁配电公司83.15%和X秘鲁公司100%的股权收购。其中，X秘鲁公司侧重发展分布式光伏、公共照明节能改造、新型储能以及电动公交车推广等新兴业务。

由三峡集团所属三峡国际与中交集团所属中水电及中拉产能合作基金共同投资建设的秘鲁圣加旺3号水电站项目正在推进中。项目总装机容量20.93万千瓦，建成后将是秘鲁第六大水电站，年均发电量约12.52亿千瓦时，相当于减少33.8万吨碳排放，同时有助于缓解秘鲁南部地区的用电紧张情况，促进当地工业及区域经济发展。

“中国在可再生能源领域的进步令人瞩目，秘鲁希望与中国加强相关合作，实现互利共赢。”秘鲁圣马科斯国立大学亚洲研究中心主任、经济学教授卡洛斯·阿基诺表示。秘鲁住房、建设和用水部前部长阿尼娅·德奎利亚尔表示，秘鲁有兴趣推动与中国的技术合作计划，例如开发光伏发电系统将不仅为秘鲁农村地区供电，还能在冬季为居民供暖。秘鲁总统博鲁阿尔特表示，欢迎更多中国企业赴秘鲁投资，加强基础设施、绿色发展、清洁能源等领域合作。

《 人民日报 》（ 2025年02月05日 13 版）

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