更好的拍照效果、更长的电池续航、更实惠的价格赢得当地用户青睐

本报记者 张志文

在迪拜节日城购物中心，当地消费者正在选购中国品牌智能手机。

拉杰什·维尔卡希尔摄

第四十四届海湾信息技术展上，参展嘉宾在中国企业展台体验人工智能产品。

本报中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

近年来，中国品牌智能手机在中东地区销量不断提升。总部位于新加坡的市场调研机构科纳仕发布数据显示，2024年二季度，中东地区（不含土耳其）智能手机出货量为1150万部，同比增长20%；三季度，中东地区智能手机出货量为1220万部，同比增长2%。其中，荣耀、传音、小米这三大中国品牌手机在中东市场的占有率接近50%。“阿拉伯海湾商业观察”评论指出，中国品牌手机以更好的拍照效果、更长的电池续航和更实惠的价格赢得中东地区用户青睐。

数字经济带动智能手机消费

日前，一年一度的阿联酋迪拜购物节落下帷幕。小米、荣耀、华为等中国品牌手机积极利用商机，与当地经销商合作，推广旗下各类智能手机。

中东国家是全球较早部署和实现5G商用的地区之一。去年5月，阿联酋率先宣布启动全国范围内的5G—A布局，以进一步推动移动互联网发展。沙特的互联网普及率在2023年达到99%，该国52.3%的用户每天使用互联网时长达7个小时，智能手机是主要的上网方式。新一代通信技术的推广，带动软件、互联网、电子商务等产业发展。

据阿联酋《国民报》报道，得益于人口红利以及政策和资金支持，中东地区数字经济规模有望在2030年达到7800亿美元，增速将超过全球平均水平。其中，电商市场增速明显，预计2022年至2026年的年复合增长率为11%，2026年市场规模将达到570亿美元。届时，电商经济将在地区商业中占据8.3%的市场份额。

随着中东地区数字经济的快速发展以及移动互联网等数字基础设施的日趋完善，该地区智能手机市场也持续升温。市场调查机构“对比研究”的报告认为，中东地区的通信运营商继续推进5G网络及相关基础设施建设，将在较长时间内带动该地区智能手机热销。阿拉伯技术新闻门户网站刊文认为，随着地区经济的持续改善，中东智能手机市场增长前景乐观。

中国“智”造满足多元化市场

在阿联酋迪拜节日城购物中心内，一家中国品牌手机体验店展示了多款折叠屏智能手机，不时有消费者前来咨询并体验这些富有科技感的品牌手机。店员阿兹哈德向记者介绍，荣耀最新推出的这款Magic V3型号手机，具有续航时间长、轻薄易携带等特点，还配备了包括汉语、英语、阿拉伯语等10种语言的翻译功能，对于在迪拜工作和生活的居民以及外国游客来说非常便利。阿兹哈德说：“这款手机还自带笔记功能，可以实时转写会议发言内容，成为参加会议时的好帮手。这款手机一上市，就成为我们店里的最畅销机型。”

近年来，小米、传音、荣耀等中国智能手机品牌推出多款性价比较高的机型，并不断拓展销售渠道，在沙特和伊拉克等国家实现零售业务增长。凭借良好的性能和时尚的设计，中国品牌智能手机多次登上中东地区电商平台热销榜单。

“中国智能手机从客户需求出发，性能配置更强，总能给用户带来惊喜。”长期关注智能手机市场的阿联酋技术专家和科技作家艾哈迈德·扎鲁尼对本报记者表示，经过10多年的发展，中国智能手机已成为引领全球手机发展潮流的主流品牌之一。“中东消费者更多地开始从质量与功能出发，选择适合自己的产品。”

中国品牌智能手机走俏中东，得益于中国企业主动求变，更好满足当地消费者的多元化需求。“我们正从以设备为中心转变到以人为中心。”荣耀中东和非洲地区部相关负责人对记者表示，中国品牌智能手机进入中东市场后，不断加大研发投入力度，完善售后服务，用创新的产品和服务为用户提供更好的个性化体验。据介绍，2024年全年，仅荣耀品牌智能手机在中东和非洲地区的销量就同比增长66%，显示了中国“智”造优势。

加快运用人工智能技术

市场分析人士指出，中东智能手机市场正处于快速发展阶段，其巨大潜力吸引了全球众多厂商的关注。对于想要进入或扩大在中东市场影响力的厂商来说，深入了解当地文化和消费者需求，并对营销战略进行灵活调整将是成功的关键。当前，随着人工智能大模型快速发展，中国智能手机厂商正加快人工智能技术在智能手机端的应用。

“中国品牌在人工智能应用方面不断创新，手机正成为我们生活和工作的好助手。”艾哈迈德向记者展示了他使用的一款中国品牌手机，利用人工智能大模型应用程序，这款手机能够实现多语种精确翻译。艾哈迈德说，他希望未来的人工智能手机不仅能够安排工作日程，还能实现精准对接，充分发挥生成式人工智能给人们生活带来的便利。

根据OPPO发布的《人工智能手机白皮书》，人工智能手机拥有算力高效利用能力、真实世界感知能力、自主学习能力和创作能力等特点。据国际数据公司IDC估计，2024年全球新一代人工智能手机的出货量达到1.7亿部，约占智能手机整体出货量的15%。“对比研究”也认为，中国智能手机厂商正积极在产品中整合生成式人工智能功能，包括人工智能生成人像、离线虚拟助手等功能。

在中东一些国家大力发展人工智能产业的背景下，今年以来，荣耀、小米、OPPO等中国智能手机品牌相继在中东发布了人工智能手机新品，努力拓展市场赛道。艾哈迈德认为，中国企业在智能手机产品研发和生产制造方面拥有独特优势，特别是在人工智能技术领域不断取得突破，这些优势都将助力中国智能手机品牌快速发展，“我期待中国品牌能够率先成为中东消费者最为熟悉的人工智能手机。”

（本报迪拜2月4日电）

《 人民日报 》（ 2025年02月05日 13 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)