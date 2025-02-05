打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

四海同春创意新 五洲共庆欢乐多

2025年02月05日05:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在德国法兰克福春节庙会上，当地民众体验中国书法。
　　本报记者 郭梓云摄

　　德国观众观看广东英歌舞表演。
　　本报记者 郭梓云摄

　　在巴西圣保罗“欢乐春节”游园会上，现场观众与舞龙队互动。
　　本报记者 时元皓摄

　　比利时“中国春节游园庙会”上，舞龙队正在表演。
　　本报记者 牛瑞飞摄

　　巴西当地青年组成的舞狮队。
　　本报记者 时元皓摄

　　连日来，世界多地连续举办春节庆祝活动。形式多样、创意新颖的文化演出和庆祝活动，让春节的喜庆氛围持续在全球多国绽放光彩。从舞龙舞狮到非遗展演，从美食文化到年画、书法、戏曲等，中外民众欢聚一堂，共同体验春节文化的独特魅力，感受春节祥和、欢乐、喜悦的气氛。

　　“让更多人了解中国春节、感受中国文化的魅力”

　　2月1日，巴西圣保罗市中心的自由广场上人头攒动、摩肩接踵，一场盛大的“欢乐春节”游园会正在这里举办。广场一侧搭建的舞台上，两侧“蛇舞九州山河美，春临四海天地新”的楹联烘托起蛇年新春的喜庆氛围。

　　清晨的小雨未能浇灭当地居民参与活动的热情。“我们坚持在自由广场举办春节庆祝活动，就是为让更多人了解中国春节、感受中国文化的魅力，”活动主办方巴西中国友好协会会长李少玉对记者表示，“春节”申遗成功，进一步凸显了这一节日的世界意义，“这不仅是所有中国人的节日，也是值得各国人民共同庆祝的节日”。

　　不远处，由巴西青年组成的舞龙队、舞狮队伴着铿锵的鼓点前进，广场上旌旗飘扬，与各色的舞狮、节日服饰汇聚成色彩缤纷的海洋，现场观众纷纷拿出手机拍照录像，或是和舞龙、舞狮“亲密互动”。舞台上，中国功夫、中国舞蹈轮番上演，引得现场观众掌声连连。

　　“这些色彩斑斓的服饰、欢快的音乐，让我仿佛置身于狂欢节之中，”当地居民弗兰向记者表示，她与好友安娜从网上看到活动的消息，专程结伴赶来观看表演。“尽管中国人迎接新年的方式与巴西人不同，但是我深受感染，从中分享到了大家的喜悦。”安娜对记者说。

　　除了现场表演外，在舞台周边的摊位前，当地民众还能体验中国书法、试穿中国传统服饰、品尝特色小吃……“欢乐春节”游园会在圣保罗举办逾20年，已经成为圣保罗市政府支持举办的标志性社区庆典活动。“这是面向所有公众开放的、庆祝中国新年的盛大活动，”圣保罗市议会议员乔治·哈托表示，这一活动的持续举办可以让更多巴西人领略中国文化的魅力。

　　圣保罗市国际关系局局长安杰拉·甘德拉表示，她多次参与当地华人举办的春节庆祝活动，“很高兴通过这样的活动加强圣保罗与中国的联系和文化交流，期待新的一年巴中两国进一步加强双边关系、深化人文交流”。

　　“传递了阖家团圆、团结友爱的价值理念和对未来的良好祝愿”

　　广东英歌舞矫健豪迈，陕西安塞腰鼓气势恢宏，传统手工艺糖画传递喜气……在德国，首届法兰克福春节庙会于1月31日在法兰克福卫戍广场隆重开幕，不仅让当地华侨华人感受到浓浓的年味儿，更吸引了众多当地民众热情参与，共同庆祝欢乐祥和的中国春节。

　　来自广东汕头潮阳的西门英歌队一出场就将现场气氛推向高潮。演员们双手各持一根短木棒，配合节奏，上下左右对击。传统脸谱色彩鲜明，表演服饰华丽亮眼，“男女英歌斗舞”令人目不暇接，整体呈现出强烈的力量感和蓬勃朝气。一位德国观众对记者表示：“这是我第一次看到中国的春节民俗表演，它有着和德国节日类似的巡游形式，但却有自身的特色，非常有趣。”

　　白手巾红腰带、舒展潇洒的动作、爽朗大方的笑容……陕西安塞腰鼓将黄土高原的豪迈热情展现得淋漓尽致，更有观众向演员现场学习安塞腰鼓动作。随后的武术表演由几位小朋友担纲，他们年纪虽轻，一招一式却颇为娴熟，令观众大饱眼福。还有机器人和机器狗的表演，为庙会增添了现代科技元素。

　　活动现场的非遗手工艺品和美食区也吸引了大量当地民众参与，传统手工艺糖画、毛笔书法体验展位前更是排起了长龙。当地民众伊尔迪兹排队很久终于如愿领取礼品，他饶有兴致地观看现场工作人员写下金色的“福”字，还特别要求加上他姓氏的中文译名。“这是我第一次逛春节庙会，这里热闹红火，还有美食和礼品，向所有人开放，非常新奇，富有创意。如果有机会，我希望亲自去中国走走看看！”伊尔迪兹说。

　　德国黑森州议会文化政策制定委员会负责人图尔古特·于克塞尔表示：“中国春节的意义不仅在于庆祝新年，更传递了阖家团圆、团结友爱的价值理念和对未来的良好祝愿。以春节为代表的文化节庆，为不同国家和民族的人们搭建了消除偏见、走近彼此的桥梁。”

　　“生动体现了和而不同的理念”

　　1月25日，比利时“中国春节游园庙会”在比利时布鲁塞尔五十周年纪念公园举行。该公园位于布鲁塞尔的欧盟总部区域，附近国际组织办公大楼林立，是布鲁塞尔最多元、最具文化气质的地标。本次游园庙会汇集了30个展位，全方面立体呈现年画、书法、美食、京剧和传统服饰等中华传统文化，还举行了一场春节文艺演出。

　　在春节庙会上，十几位来自不同文化背景、不同族裔的年轻人表演了舞龙。他们的活力和精彩的表演赢得了全场观众的掌声。舞龙队队员汤姆表示，舞龙是中国庆祝春节的传统项目，“正是有了中国春节，我们才有机会组成了这支多元文化背景的队伍，我们成为非常要好的朋友，通过表演让每个人都了解到了更加广阔的世界。”

　　来自意大利的费德里克告诉记者：“春节体现了中国传统文化的精髓，是对中国人盼团圆、盼和谐的完美诠释。春节生动体现了和而不同的理念，即使文化背景不同，但人们依然可以和谐相处，共享欢乐生活，这对全世界都很有积极意义。”

　　当地民众阿丽斯在庙会上被传统汉服的头饰迷住了，她对记者表示：“这些头饰太美太精致了！”记者看到，她试戴了好几款头饰，拍了很多照片及视频，久久不忍离去。“我明年还要来参加中国春节庙会”，阿丽斯说，通过春节庆祝活动，她有机会在家门口感受丰富多彩的中国文化。

　　“感受中国春节的浓厚氛围”

　　火红的中国结、流光溢彩的花灯……蛇年新春，充满浓厚中国风的节日装饰点缀着日本横滨中华街的大街小巷。随着一阵阵激昂的音乐和锣鼓声响起，舞狮队伍逶迤游走，时而盘旋，时而穿梭，气势磅礴，赢得了现场观众的阵阵掌声。不少观众情不自禁地拿起手机拍照或录像，记录下了一幕幕难忘的瞬间。

　　这是横滨山手中华学校舞狮队在“横滨春节祭2025”上的精彩表演。参与舞狮表演的横滨山手中华学校初二学生牧内七音向记者表示，中国的春节充满了深厚的文化底蕴，希望能通过舞狮表演向人们传递美好的祝福。横滨山手中华学校校长张岩松告诉记者：“横滨山手中华学校舞狮已有约80年的历史，平时学校还专门设置了舞狮的课外活动。我们希望通过传承与推广中华传统文化，让海外华人子弟增强民族自豪感和自信心。”

　　活动主办方横滨中华街发展会副理事长余凯表示，为了庆祝“春节”申遗成功，“横滨春节祭2025”今年扩大了庆祝规模，并推出了更加丰富多彩的活动。今年活动在50余处设置大型灯笼，地点涵盖横滨中华街和山下公园、神奈川县外的东京都羽田机场、涩谷地铁站、神户市的元町地区等。活动期间，舞狮、京剧、变脸等中华传统文化表演以及节日巡游、烟火会等活动精彩上演。

　　除了精彩的活动，中华美食也让众多游客流连忘返。横滨中华街不仅保留了中式建筑的风格，还汇聚了各种地道的中餐小吃。从北京烤鸭、汤圆、饺子，到乌龙茶、珍珠奶茶，多种美食与饮品给现场观众带来美味和浓浓暖意。一位日本游客向记者表示：“中华美食博大精深，品类丰富，我非常喜欢。我特意从东京赶到横滨中华街，在这里可以一边品尝中华美食，一边感受中国春节的浓厚氛围。”

　　（本报巴西圣保罗、德国法兰克福、比利时布鲁塞尔、日本横滨2月4日电  记者时元皓、郭梓云、牛瑞飞、朱玥颖）

　　版式设计：蔡华伟

　　《 人民日报 》（ 2025年02月05日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部