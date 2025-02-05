在德国法兰克福春节庙会上，当地民众体验中国书法。

本报记者 郭梓云摄

德国观众观看广东英歌舞表演。

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在巴西圣保罗“欢乐春节”游园会上，现场观众与舞龙队互动。

本报记者 时元皓摄

比利时“中国春节游园庙会”上，舞龙队正在表演。

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巴西当地青年组成的舞狮队。

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连日来，世界多地连续举办春节庆祝活动。形式多样、创意新颖的文化演出和庆祝活动，让春节的喜庆氛围持续在全球多国绽放光彩。从舞龙舞狮到非遗展演，从美食文化到年画、书法、戏曲等，中外民众欢聚一堂，共同体验春节文化的独特魅力，感受春节祥和、欢乐、喜悦的气氛。

“让更多人了解中国春节、感受中国文化的魅力”

2月1日，巴西圣保罗市中心的自由广场上人头攒动、摩肩接踵，一场盛大的“欢乐春节”游园会正在这里举办。广场一侧搭建的舞台上，两侧“蛇舞九州山河美，春临四海天地新”的楹联烘托起蛇年新春的喜庆氛围。

清晨的小雨未能浇灭当地居民参与活动的热情。“我们坚持在自由广场举办春节庆祝活动，就是为让更多人了解中国春节、感受中国文化的魅力，”活动主办方巴西中国友好协会会长李少玉对记者表示，“春节”申遗成功，进一步凸显了这一节日的世界意义，“这不仅是所有中国人的节日，也是值得各国人民共同庆祝的节日”。

不远处，由巴西青年组成的舞龙队、舞狮队伴着铿锵的鼓点前进，广场上旌旗飘扬，与各色的舞狮、节日服饰汇聚成色彩缤纷的海洋，现场观众纷纷拿出手机拍照录像，或是和舞龙、舞狮“亲密互动”。舞台上，中国功夫、中国舞蹈轮番上演，引得现场观众掌声连连。

“这些色彩斑斓的服饰、欢快的音乐，让我仿佛置身于狂欢节之中，”当地居民弗兰向记者表示，她与好友安娜从网上看到活动的消息，专程结伴赶来观看表演。“尽管中国人迎接新年的方式与巴西人不同，但是我深受感染，从中分享到了大家的喜悦。”安娜对记者说。

除了现场表演外，在舞台周边的摊位前，当地民众还能体验中国书法、试穿中国传统服饰、品尝特色小吃……“欢乐春节”游园会在圣保罗举办逾20年，已经成为圣保罗市政府支持举办的标志性社区庆典活动。“这是面向所有公众开放的、庆祝中国新年的盛大活动，”圣保罗市议会议员乔治·哈托表示，这一活动的持续举办可以让更多巴西人领略中国文化的魅力。

圣保罗市国际关系局局长安杰拉·甘德拉表示，她多次参与当地华人举办的春节庆祝活动，“很高兴通过这样的活动加强圣保罗与中国的联系和文化交流，期待新的一年巴中两国进一步加强双边关系、深化人文交流”。

“传递了阖家团圆、团结友爱的价值理念和对未来的良好祝愿”

广东英歌舞矫健豪迈，陕西安塞腰鼓气势恢宏，传统手工艺糖画传递喜气……在德国，首届法兰克福春节庙会于1月31日在法兰克福卫戍广场隆重开幕，不仅让当地华侨华人感受到浓浓的年味儿，更吸引了众多当地民众热情参与，共同庆祝欢乐祥和的中国春节。

来自广东汕头潮阳的西门英歌队一出场就将现场气氛推向高潮。演员们双手各持一根短木棒，配合节奏，上下左右对击。传统脸谱色彩鲜明，表演服饰华丽亮眼，“男女英歌斗舞”令人目不暇接，整体呈现出强烈的力量感和蓬勃朝气。一位德国观众对记者表示：“这是我第一次看到中国的春节民俗表演，它有着和德国节日类似的巡游形式，但却有自身的特色，非常有趣。”

白手巾红腰带、舒展潇洒的动作、爽朗大方的笑容……陕西安塞腰鼓将黄土高原的豪迈热情展现得淋漓尽致，更有观众向演员现场学习安塞腰鼓动作。随后的武术表演由几位小朋友担纲，他们年纪虽轻，一招一式却颇为娴熟，令观众大饱眼福。还有机器人和机器狗的表演，为庙会增添了现代科技元素。

活动现场的非遗手工艺品和美食区也吸引了大量当地民众参与，传统手工艺糖画、毛笔书法体验展位前更是排起了长龙。当地民众伊尔迪兹排队很久终于如愿领取礼品，他饶有兴致地观看现场工作人员写下金色的“福”字，还特别要求加上他姓氏的中文译名。“这是我第一次逛春节庙会，这里热闹红火，还有美食和礼品，向所有人开放，非常新奇，富有创意。如果有机会，我希望亲自去中国走走看看！”伊尔迪兹说。

德国黑森州议会文化政策制定委员会负责人图尔古特·于克塞尔表示：“中国春节的意义不仅在于庆祝新年，更传递了阖家团圆、团结友爱的价值理念和对未来的良好祝愿。以春节为代表的文化节庆，为不同国家和民族的人们搭建了消除偏见、走近彼此的桥梁。”

“生动体现了和而不同的理念”

1月25日，比利时“中国春节游园庙会”在比利时布鲁塞尔五十周年纪念公园举行。该公园位于布鲁塞尔的欧盟总部区域，附近国际组织办公大楼林立，是布鲁塞尔最多元、最具文化气质的地标。本次游园庙会汇集了30个展位，全方面立体呈现年画、书法、美食、京剧和传统服饰等中华传统文化，还举行了一场春节文艺演出。

在春节庙会上，十几位来自不同文化背景、不同族裔的年轻人表演了舞龙。他们的活力和精彩的表演赢得了全场观众的掌声。舞龙队队员汤姆表示，舞龙是中国庆祝春节的传统项目，“正是有了中国春节，我们才有机会组成了这支多元文化背景的队伍，我们成为非常要好的朋友，通过表演让每个人都了解到了更加广阔的世界。”

来自意大利的费德里克告诉记者：“春节体现了中国传统文化的精髓，是对中国人盼团圆、盼和谐的完美诠释。春节生动体现了和而不同的理念，即使文化背景不同，但人们依然可以和谐相处，共享欢乐生活，这对全世界都很有积极意义。”

当地民众阿丽斯在庙会上被传统汉服的头饰迷住了，她对记者表示：“这些头饰太美太精致了！”记者看到，她试戴了好几款头饰，拍了很多照片及视频，久久不忍离去。“我明年还要来参加中国春节庙会”，阿丽斯说，通过春节庆祝活动，她有机会在家门口感受丰富多彩的中国文化。

“感受中国春节的浓厚氛围”

火红的中国结、流光溢彩的花灯……蛇年新春，充满浓厚中国风的节日装饰点缀着日本横滨中华街的大街小巷。随着一阵阵激昂的音乐和锣鼓声响起，舞狮队伍逶迤游走，时而盘旋，时而穿梭，气势磅礴，赢得了现场观众的阵阵掌声。不少观众情不自禁地拿起手机拍照或录像，记录下了一幕幕难忘的瞬间。

这是横滨山手中华学校舞狮队在“横滨春节祭2025”上的精彩表演。参与舞狮表演的横滨山手中华学校初二学生牧内七音向记者表示，中国的春节充满了深厚的文化底蕴，希望能通过舞狮表演向人们传递美好的祝福。横滨山手中华学校校长张岩松告诉记者：“横滨山手中华学校舞狮已有约80年的历史，平时学校还专门设置了舞狮的课外活动。我们希望通过传承与推广中华传统文化，让海外华人子弟增强民族自豪感和自信心。”

活动主办方横滨中华街发展会副理事长余凯表示，为了庆祝“春节”申遗成功，“横滨春节祭2025”今年扩大了庆祝规模，并推出了更加丰富多彩的活动。今年活动在50余处设置大型灯笼，地点涵盖横滨中华街和山下公园、神奈川县外的东京都羽田机场、涩谷地铁站、神户市的元町地区等。活动期间，舞狮、京剧、变脸等中华传统文化表演以及节日巡游、烟火会等活动精彩上演。

除了精彩的活动，中华美食也让众多游客流连忘返。横滨中华街不仅保留了中式建筑的风格，还汇聚了各种地道的中餐小吃。从北京烤鸭、汤圆、饺子，到乌龙茶、珍珠奶茶，多种美食与饮品给现场观众带来美味和浓浓暖意。一位日本游客向记者表示：“中华美食博大精深，品类丰富，我非常喜欢。我特意从东京赶到横滨中华街，在这里可以一边品尝中华美食，一边感受中国春节的浓厚氛围。”

（本报巴西圣保罗、德国法兰克福、比利时布鲁塞尔、日本横滨2月4日电 记者时元皓、郭梓云、牛瑞飞、朱玥颖）

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《 人民日报 》（ 2025年02月05日 03 版）

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