本报记者 高 乔

在瑞士达沃斯拍摄的上山列车。

在瑞士达沃斯拍摄的世界经济论坛标识。

新华社记者 连 漪摄

日前，以“智能时代的合作”为主题的世界经济论坛2025年年会在瑞士达沃斯举行，来自全球各领域近3000名代表共同聚焦全球经济增长点与风险因素，为全球经济“把脉开方”。全球经济复苏进程如何推进，人工智能等创新技术如何助推产业发展，中国对推动全球经贸合作有何助力……面对正在来临的智能时代，全球各国合力探索经济增长之路。

多边合作重要性凸显

“确保国际贸易自由流动可以重振全球经济。我们不要关税，我们不要贸易战。”在世界经济论坛2025年年会上，世界贸易组织总干事伊维拉呼吁，要实现全球经济有效增长还需各国共同努力，各国必须实施强有力的宏观经济管理，降低债务水平，同时维持市场的对外开放。

当前，面对地缘冲突延宕、经济全球化“逆风”、气候变化等全球风险，全球经济正在压力中前行。作为讨论全球经济问题的重要平台，从去年以“重建信任”为主题，到今年强调“智能时代的合作”，世界经济论坛将多边合作提升到前所未有的重要位置。

世界经济论坛发布的《首席经济学家展望》报告显示，56%的受访者预计2025年全球经济形势将走弱。分析显示，贸易保护主义和全球经济碎片化趋势正在加剧，公共债务和高通胀拖累经济增长，各地区经济复苏将呈现不平衡特点。

世界经济论坛发布的《2025年全球风险报告》把武装冲突、极端天气、经济对抗、错误和虚假信息、社会极化列为今年全球面临的5大风险，并强调“随着加深的分歧和碎片化正在重塑地缘政治与经济格局，有效的全球合作比以往任何时候都更加紧迫”。伊维拉认为，保持国际贸易的开放性和可预测性至关重要，贸易“小圈子”化将对全球经济造成严重负面影响。她呼吁打造健康、可持续的全球供应链，进一步增强全球经济韧性。

年会上，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥提出共同推动普惠包容的经济全球化，共同维护和践行真正的多边主义，共同塑造世界经济发展新动能新优势，共同应对气候变化、粮食安全、能源安全等重大全球性挑战4点建议，并强调“我们要坚持以合作谋安全、促和平，以对话解争端、化分歧，共同走对话而不对抗、结伴而不结盟的新型安全之路，支持联合国及其安理会发挥更大作用，支持一切有利于和平解决危机的努力”。

推动人工智能全球治理

今年年会主题为“智能时代的合作”，人工智能领域的技术创新和产业发展，正影响着全球经济增长的未来走势。

世界经济论坛创始人克劳斯·施瓦布指出，人工智能、量子计算和区块链等技术的迅猛发展正深刻改变世界。这样的技术变革为经济注入了新动能，但也带来了挑战与风险。从工业时代到智能时代的转变正在以指数级的速度发生，新技术带来了新风险和新机遇，为应对新挑战，国际社会需要加强“智能时代的合作”。

“人工智能技术的大规模应用将重塑全球科技和经济格局。”中国社科院世界经济与政治研究所副研究员潘圆圆接受本报采访时分析，一方面，人工智能技术推广应用有利于优化制造业生产流程、质量控制和供应链管理，提高产业竞争力，智能客服、自动翻译、金融风控等应用有利于降低服务业的运营成本，提升许多产业的生产效率。另一方面，人工智能辅助科研提升研发效率，推动生物医药、量子计算、气候能源等领域进步，加速其他行业的技术突破。此外，人工智能将深刻影响全球劳动力市场，在提高生产效率、提升工作质量的同时，人工智能技术替代低技能、重复性工作岗位，可能加剧就业市场的结构性矛盾。

当前，中国人工智能产业的快速发展和全球贡献引人注目。据统计，中国人工智能产业核心产业规模已接近6000亿元人民币，产业链覆盖芯片、算法、数据、平台、应用等上下游关键环节。2023年，中国提出了《全球人工智能治理倡议》，为全球人工智能治理提供了中国方案，并强调了人工智能发展与安全并重的原则。世界经济论坛大中华区主席陈黎明认为：“这一倡议既是对全球挑战的正面回应，也为国际社会解决人工智能治理问题提供重要参考。中国积极参与全球范围内人工智能治理领域的思想交流与合作，通过多边合作推动人工智能全球治理体系和政策共识的初步形成。”

中国持续扮演积极角色

面对不确定性加剧的全球经济形势，新兴市场经济体的发展势头值得关注，中国经济稳步回升和持续开放，为推动全球经济复苏发挥积极作用。

据国际货币基金组织最新一期《世界经济展望》预测，在稳健的内需、国际旅游业的复苏、全球供应链中断风险缓和以及区域贸易深化合作的推动下，以中国为代表的亚洲新兴市场和发展中经济体2025年经济增长将保持在5%左右，在全球经济增长进程中持续扮演积极角色。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德认为，尽管中国经济短期面临挑战，但长期向好的基本面没有改变，“我看好中国经济前景”。他说，中国采取刺激内需等一系列措施，有效提振经济，政府拥有充足的政策工具箱应对各类挑战。

潘圆圆认为，科技创新和人工智能日益成为全球新的经济增长点，中国人工智能技术发展目前具有一定国际竞争力。从全球范围来看，中国发展人工智能技术有一定优势，其一，人工智能产业需要大量算力和能源支撑，中国近年来大力发展新能源及相关产业，具有能源和配套产业优势；其二，人工智能的发展离不开数据收集和应用场景，中国数字经济发展迅速，市场规模巨大，人工智能产业发展的应用场景广阔；此外，人工智能产业与其他互联网产业相比，对基础设施的依赖性更强，中国日渐完善的人工智能相关基础设施和管理规定，为人工智能产业的长足发展提供有力支撑。

“世界经济论坛年会上，与会嘉宾都在关注中国提振内需的措施，中国经济稳定增长对各国而言都是利好消息。我很认可中国在全球经济中发挥的关键作用。”世界经济论坛执行董事杰里米·尤尔根斯表示，在全球经济复苏乏力的情况下，中国顺利完成2024年经济社会发展主要目标，继续为全球经济增长作出重要贡献。

(责编：袁勃、赵欣悦)