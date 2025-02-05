华裔年轻人分享春节故事——

本报记者 林子涵

林堂楷一家春节期间的大合影。

受访者供图

珮琳一家在马来西亚过春节时准备的蛋糕。

春节期间，许多海外华裔年轻人的日程满满当当。除了参加家庭聚会、走亲访友、享用年夜饭，他们还参与了汉服演出、聚会游戏、春节旅行，尝试“电子接财”“数字烟花”“线上找福”等新“玩法”。春节的“花样打开方式”，让传统节日有了不一样的青春活力。

这几天，几名海外华裔年轻人与记者分享了他们的过年故事。当被问及“什么是年味儿”时，这届年轻人给出了自己的答案。

“春节不仅是个有趣的节日，也让每年的开端都很精彩”

林堂楷2007年出生于菲律宾马尼拉，在当地就读高中。早些年，他的父母从福建老家石狮市来到菲律宾工作，此后在当地扎根。

对林堂楷来说，春节并不陌生。每到年关，菲律宾马尼拉的中国城都会举行热闹的年俗表演，庆祝新春到来。林堂楷说，自己特别喜欢逛中国城，感受“过大年、赶大集”的浓厚氛围。“春节期间的中国城总是灯火璀璨。舞龙舞狮的队伍还会敲锣打鼓、走街串巷。我和其他观众一起围在路边，看舞狮表演，那种热闹的场景让我觉得特别有年味。”

除夕夜，林堂楷的家中总是洋溢着欢声笑语。他与家人围坐在一起，享用丰盛的年夜饭，并一同收看中国的春晚节目。餐桌上，用芋头和大米制作的年糕必不可少。父母告诉他，年糕寓意“年年高”，这是从福建老家带来的习俗。香喷喷的年糕象征着新一年甜蜜、美满。

除夕当晚，林堂楷的家庭微信群也十分热闹。身在马尼拉的小辈们会向福建的亲人们线上拜年。长辈们会在群里发红包，大家抢得不亦乐乎。每年不同的红包封面，以及“数字烟花”“线上找福”“电子接财”等新潮玩法，也给抢红包环节增添了不少乐趣。入夜，如果当天有烟花秀，一家人还会一起登上顶楼天台，欣赏新年烟花。

林堂楷说，今年春节，他还有一项特殊的“任务”。1月27日，他所在的学校举办了一场汉服比赛，每个班级都要选出男女生各一名代表参赛。林堂楷是他们班上的男生代表。为了这次比赛，林堂楷做了精心准备。

最近的“网上年货节”，他通过购物平台淘宝选购了一套明制汉服，寄到菲律宾，穿去学校展示。这套藏蓝色的汉服，搭配金丝蹀躞，很有气势。

“比赛当天，我们在舞台上介绍自己穿的汉服是中国哪个朝代的、有什么特点，很多同学都来和我们拍照，气氛特别好。”林堂楷说，这几年，汉服和唐装“很火”，在同学们中间逐渐流行起来。平时，学校也鼓励学生们穿汉服，用中文歌唱表演。春节期间穿汉服，更让这个节日多了一份仪式感。

“春节不仅是个有趣的节日，也让每年的开端都很精彩。”林堂楷说。

“对所有华人而言，春节承载着每个家庭的美好期待”

对巴西“华二代”尹栌栌来说，春节是家庭团聚的大日子。小时候，每到春节，她都会和父母一起从里约热内卢回到浙江老家，与祖父母和堂兄弟姐妹们共度佳节。

“在老家，吃年夜饭、放鞭炮，那种温馨而欢乐的氛围让我记忆深刻。”尹栌栌说，近几年由于日程繁忙，她的父母选择留在巴西过年。即便如此，他们依然保留着春节的传统。“我和父母通常会一起下厨，准备一顿融合了中国菜和巴西菜的年夜饭，菜肴总是很丰盛。”她说，年夜饭餐桌上，既有来自家乡的年糕、炒粉干等“土特产”，也有巴西的特色烤肉和葡萄酒。

今年春节，尹栌栌一家选择在家中享用年夜饭，正月初二则前往里约热内卢周边旅行。“春节出游是我们家的‘小传统’。我认为，在新年伊始的时候出门旅行，不仅能放松身心，还能让我们以饱满的精神迎接新的一年。”她说。

尹栌栌说，她的母亲经常会和她讨论中国的农历习俗。“她会告诉我哪一年是哪种生肖，并根据生肖介绍这一年的风俗”。2025年是乙巳蛇年，她的两个兄弟都属蛇，今年是他们的本命年。“我妈妈提醒他们，要在新年第一天穿红色衣服，红色在中国有吉祥的寓意。我的两个兄弟已经把红色衣服穿上了。”她笑着说。

目前，尹栌栌在父亲的公司从事进出口贸易相关工作，与中国合作伙伴保持着业务往来。她正在努力学习中文，希望能更好地理解中华文化。“我很幸运拥有双重文化背景。我希望进一步加深对中华传统文化的理解，在海外做中华文化的传人。”她说。

“春节积淀了中华文化的精髓。我很喜欢春节。春节不仅是我家最重要的节日，对我个人而言，也有着不可替代的意义。”尹栌栌说，“对所有华人而言，春节承载着每个家庭的美好期待。”

“传承宝贵的春节文化传统，把热闹的年味儿保持下去”

对华裔年轻人来说，过年的习俗虽然各不相同，但辞旧迎新、祈福纳祥的美好祈愿是相同的。

出生于1998年的珮琳是一名马来西亚的“华三代”。2024年，她刚刚硕士毕业，目前是一名临床心理师。

珮琳说，尽管自己从未去过中国，但春节的仪式感从未缺席。“每年春节，我们都会回到我妈妈出生的地方——马来西亚霹雳州的一个小渔村班台。”她说，在除夕当天，一家人从吉隆坡驾车出发。虽然路上总是很堵，但团圆的喜悦值得等待。

“我们一家会在舅舅的院子里摆上两桌，大人一桌，小孩一桌，大约30个人围坐在一起吃火锅。”珮琳说，因为班台是渔村，海鲜总是火锅的主角，新鲜的食材让年夜饭充满了大海的味道。饭后，大家会放鞭炮、烟花，热闹非凡。年轻人们还会聚在一起，玩扑克游戏。2024年的春节，年轻人还给家里准备了一个大蛋糕，上面写着：“不管几岁，开心万岁”。

“对我来说，春节最重要的就是和家人团聚，分享彼此的近况。”在她看来，春节的文化传统必须继承发扬。春节不仅是一家人团聚的时刻，更是华侨华人“饮水思源”的象征。

“尽管我们生活在海外，但春节对我们来说依然是一个幸福而温暖的节日。尤其是在马来西亚这样一个多种族、多语言的国家，多元文化环境让这里的春节独具魅力。”珮琳说。

珮琳说，2025年是她步入职场的第一年，她希望新年能在职业生涯中更上一层楼。她也期待有机会到中国，到爷爷奶奶的家乡海南文昌走走看看。

“无论身在何处，春节便意味着团圆。我希望与我的兄弟姐妹们一起，传承宝贵的春节文化传统，把热闹的年味儿保持下去。”

(责编：袁勃、赵欣悦)