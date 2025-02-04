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马达加斯加总统：期待借助中国杂交水稻实现粮食自给自足

2025年02月04日15:31 | 来源：新华网
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　　新华社塔那那利佛2月3日电（记者凌馨）马达加斯加总统拉乔利纳3日说，期待利用中国杂交水稻提高粮食产量，早日实现本国粮食自给自足目标。

　　拉乔利纳当天出席在马水稻主产区阿劳特拉·曼古鲁大区塔南贝镇举行的中国杂交水稻分发仪式。他说，种植杂交水稻将大大提高农业收成，每公顷预计能为农民增加年收入近600万阿里亚里（1美元约合4743阿里亚里）。马政府计划向全国12个水稻主产区分发杂交水稻种子，预计杂交水稻总种植面积将达5万公顷，有望帮助该国实现粮食自给自足目标。

　　拉乔利纳表示，马还将采取一系列农业发展配套措施，包括通过新建水坝等相关基础设施增加可耕地面积，引进收割机、脱粒机等现代化农机设备提高粮食收割效率等。

　　据悉，马达加斯加今年首批从中国进口的杂交水稻种子达200吨。3日，中国驻马达加斯加大使季平、马达加斯加总统府粮食主权国务秘书拉扎纳马海法也出席该仪式，并同拉乔利纳一起向当地1300多户农户分发了种子。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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