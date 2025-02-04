新华社北京2月4日电 综合新华社驻外记者报道：金蛇狂舞，四海同春。连日来，中国驻多国使领馆纷纷举办活动，与海外侨胞、国际友人共庆佳节。形式多样、精彩纷呈的春节文化演出和庆祝活动接连上演，春节的喜庆氛围持续在世界多地绽放光彩。

由中国驻巴基斯坦大使馆主办的“开门过大年·我们在一起”新春特色活动日前在巴首都伊斯兰堡举行。巴政党、智库等各界代表及在巴华侨华人、中资企业、媒体和留学生代表等百余人参加活动。使馆青年外交人员、中巴两国青少年带来了武术、舞蹈、诗朗诵等节目。来宾还体验了包饺子、茶艺等中国传统民俗。

另一场名为“温暖迎春·共庆中国年”的新春庙会日前也在伊斯兰堡举行。庙会的文艺节目精彩纷呈，现场设有中国书法、中华美食、中医义诊、中式茶艺、中国典籍、领保知识宣传等二十多个展位，通过丰富多彩的活动让巴基斯坦友人近距离体验中华传统文化魅力。

中国驻阿塞拜疆大使馆与巴库两所孔子学院联合举办“中国年·在一起”中阿青年联欢会、春节文化体验等系列活动，庆祝“春节”申遗成功后的首个“中国年”。联欢会上，中阿两国青年表演了各具特色的文艺节目。在春节文化体验活动中，来自巴库国立大学孔子学院的代表展示了舞龙、春联、剪纸、灯笼制作等春节传统习俗。

中国驻拉脱维亚大使馆同拉脱维亚华侨华人联合会日前共同举办了新春联欢会。中国驻拉脱维亚大使唐松根向中拉跨国婚姻家庭赠送了绘有中国工笔画的特色挂历。联欢会上，观众齐唱《歌唱祖国》《我和我的祖国》，抒发海外游子的乡愁与赤诚。

中国驻摩洛哥大使馆日前举办2025年华侨华人新春招待会。在摩华侨华人、中资企业代表及摩友好人士等300多人欢聚一堂，共迎新春。招待会现场张灯结彩、喜气洋洋。使馆外交官、中国留学生、中国文化中心工作人员等带来了合唱、舞蹈、乐器演奏、诗朗诵、武术等精彩节目，赢得阵阵掌声。

一场名为“中佛文化盛宴”的庆祝蛇年春节演出2月2日晚在佛得角圣维森特岛明德卢市举行。演出融合佛得角传统音乐与舞蹈、中国歌曲、杂技、武术、艺术体操及中国传统舞蹈，为当地观众带来一次别开生面的视听体验。演出协调人兼艺术制作人诺伊莉萨·桑托斯对新华社记者说，这场文化盛宴不仅促进了佛中两国文化交流，还为佛得角青年提供了展示才华的舞台。

春节期间，英国的庆祝活动覆盖伦敦、北爱尔兰、剑桥、泽西岛、布里斯托尔等多地。从锣鼓喧天的巡游庆典，到融合了歌舞表演和非遗展示的市集；从爱丁堡和伯明翰等地的新春音乐会、联欢会，到约克充满创意的汉服“快闪”表演……形式多样、内容丰富的春节庆祝活动，为当地民众增添了不少温暖与欢乐。

借着春节契机，英国不少博物馆也推出中国主题文化体验活动：伦敦码头区博物馆推出一系列免费工坊，教授扇子舞、丝带舞、生肖主题手工等技艺；1月27日至2月9日期间，50辆伦敦巴士搭载“你好！中国”国家旅游形象、欢乐春节标识、中国吉祥蛇形象等宣传画，把春节祝福洒满伦敦城；皇家格林尼治天文台举办的中国天文展更是一票难求。

中国驻匈牙利大使馆日前举行“温暖迎春·共庆中国年”系列慰侨活动启动仪式。中国驻匈牙利大使龚韬为侨团侨社、中资企业员工、留学生及领事协助志愿者代表发放“慰问包”和“暖心包”，并委托其向外地同胞转交慰问物资。

中国驻缅甸大使马珈向缅甸华侨华人团体代表发放“暖心包”，向在缅中资企业、地方商会、新侨、留学生代表等发放“春节包”，并送上新春祝福。

中国驻美国大使馆日前举办新春招待会，美国政府官员及部分国家驻美使节、在美华侨华人、中资机构、留学生代表等600多人参加。中国驻美国大使谢锋在招待会上致辞并向来宾致以新春祝福。来宾们还体验了熊猫主题游园会，走进熊猫主题展，欣赏文艺团体的精彩演出，互致祝福。

中国驻纽约总领馆日前举行2025年“温暖迎春·共庆中国年”活动，中国驻纽约总领事陈立向出席活动的100余名侨团和留学生代表发放了内含福字春联、春节贺卡、米花酥和如意吉祥挂牌等物的“暖心包”。多名侨胞和留学生代表现场致辞，表示愿为民族复兴、国家富强和中美友好作出贡献。

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