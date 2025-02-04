人民网迪拜2月1日电 （记者管克江）约旦首都阿曼的市中心，有一家不起眼的小餐厅“易滋味”（阿拉伯文音译），在当地却很知名。原来，它不以盈利为目的，而是致力于给社区民众提供餐饮服务和社交场所。

这里的餐饮实行“邀请制”，由志愿者邀请素不相识、但有用餐需求的人就餐，费用由志愿者支付。志愿者随后将在爱心墙上贴一张祝福语。被邀请者则可以在菜单上自由点餐。

部分志愿者在餐厅门口合影。人民网 纳达尔·达乌德摄

在爱心墙上，记者看到了这些暖心话语：“每天都是新的一天”“祝福学业顺利”“健康一餐，快乐一天”……

餐厅投资人、安曼一家健康机构负责人马哈茂德·纳布勒希说，开办这家餐厅的想法来源于他之前帮助一位贫困人士的经历。他希望能有一个场所长期为有需要者提供帮助。2015年，“易滋味”餐厅正式成立。服务员均为志愿者，目前已有3000位各界人士成为志愿者。

一位爱心人士在爱心墙上留言。人民网 纳达尔·达乌德摄

餐厅提供的主要是阿拉伯餐和面包、茶点等，每天可接待200位客人。一位爱心人士马哈尔说，他经常到这家餐厅就餐或邀请他人用餐。得知餐厅是非盈利机构后，很多供应商都为餐厅免费提供食材。一位每周五都来提供志愿服务的大学生法蒂玛说，她能够在餐厅遇到各种不同背景的人士，感觉收获很大。

提供给当地人士的爱心餐。人民网 纳达尔·达乌德摄

行人走过餐厅。人民网 纳达尔·达乌德摄

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