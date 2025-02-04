打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

走进约旦的爱心餐厅“易滋味”

2025年02月04日13:59 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网迪拜2月1日电 （记者管克江）约旦首都阿曼的市中心，有一家不起眼的小餐厅“易滋味”（阿拉伯文音译），在当地却很知名。原来，它不以盈利为目的，而是致力于给社区民众提供餐饮服务和社交场所。

这里的餐饮实行“邀请制”，由志愿者邀请素不相识、但有用餐需求的人就餐，费用由志愿者支付。志愿者随后将在爱心墙上贴一张祝福语。被邀请者则可以在菜单上自由点餐。

部分志愿者在餐厅门口合影。人民网 纳达尔·达乌德摄

部分志愿者在餐厅门口合影。人民网 纳达尔·达乌德摄

在爱心墙上，记者看到了这些暖心话语：“每天都是新的一天”“祝福学业顺利”“健康一餐，快乐一天”……

餐厅投资人、安曼一家健康机构负责人马哈茂德·纳布勒希说，开办这家餐厅的想法来源于他之前帮助一位贫困人士的经历。他希望能有一个场所长期为有需要者提供帮助。2015年，“易滋味”餐厅正式成立。服务员均为志愿者，目前已有3000位各界人士成为志愿者。

一位爱心人士在爱心墙上留言。人民网 纳达尔·达乌德摄

一位爱心人士在爱心墙上留言。人民网 纳达尔·达乌德摄

餐厅提供的主要是阿拉伯餐和面包、茶点等，每天可接待200位客人。一位爱心人士马哈尔说，他经常到这家餐厅就餐或邀请他人用餐。得知餐厅是非盈利机构后，很多供应商都为餐厅免费提供食材。一位每周五都来提供志愿服务的大学生法蒂玛说，她能够在餐厅遇到各种不同背景的人士，感觉收获很大。

提供给当地人士的爱心餐。人民网 纳达尔·达乌德摄

提供给当地人士的爱心餐。人民网 纳达尔·达乌德摄

行人走过餐厅。人民网 纳达尔·达乌德摄

行人走过餐厅。人民网 纳达尔·达乌德摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部