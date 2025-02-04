人民网里约热内卢2月3日电 （记者陈一鸣）巴拿马城消息：2月3 日，中国驻巴拿马大使徐学渊在巴主流报纸《星报》发表题为《美国，请学会尊重》的署名文章，阐明中国基于平等、尊重、互利原则发展同巴拿马的关系。中国尊重运河永久中立。全文如下：

高喊着“让美国再次伟大”，美国代表团访问巴拿马，带来了比热带风暴还剧烈的冲击。巴拿马礼貌地接待代表团，从托库门机场到首都，插满了美丽的巴拿马国旗。

美国高官激动地宣布，国务卿就任后首访拉美，来到巴拿马，这是美洲黄金时代的序幕！哇，这听上去好不令人振奋，大家应该欢呼雀跃！但是，巴拿马人民却坐立不安、窃窃私语：他们要在这里干什么？

巴拿马对美国无疑非常重要，否则，美国不会在此修建运河并控制运河区长达85年，现在还想重新控制；也不会在1989年派出27000名大兵入侵，可能以后还会派。当然，美国在巴拿马也有投资贸易和侨民。

巴拿马对美国如此重要，以至于无法容忍巴同中国开展合作。美国在1979年同中国建交，为何巴拿马在38年后做同样的事，美国暴跳如雷？中巴建交光明磊落，没有任何暗箱操作和金钱交易。美中贸易额高达6882.8亿美元，7万多家美国企业在中国投资，为何美国视中国企业在巴经营如同洪水猛兽?

中国同巴拿马是新朋友，也有老交情。早在170多年前，中国人就来到巴拿马，参与建设两洋铁路，他们的尸骨埋在枕木之下。170多年来，中巴经贸和人文交往一直保持发展。建交以来，中国没有带给巴拿马恐惧，而是平等，尊重和互利，是更多的发展机遇，包括在“一带一路”倡议框架下，共商共建共享，做更多生意，造更多路桥，更好造福人民。中国14亿人的大市场已经对巴猪肉、牛肉、鸡肉、菠萝、咖啡等农产品开放，中国为巴培训的近9000名人员活跃在巴各行各业……

运河成为美国发飙的焦点：巴拿马，你没有管好，乱收费，还让中国企业运营港口：如果你不立即采取行动改变，我就要动手了！是的，美国对巴拿马动手的情形可是历历在目。历史上运河唯一一次被封锁，不是任何其他国家，而是美国！

运河是保障世界贸易畅通的重要水道。只有美国对运河构成威胁，这不仅是对巴拿马的威胁，也是对全世界的威胁。

尊重运河永久中立，是中国的庄严承诺。中国之所以尚未加入运河中立条约议定书，是因为台湾仍然是缔约方。这是一个历史错误。台湾是中国的一个省，联合国早有公论。而议定书本身就规定，只有主权国家才能参与缔约。只要国际社会将台湾逐出，中国加入不是问题。不愿意中国加入的不是中国自己，恰恰是美国，因为他们决不允许纠正这个错误。

在国际社会里，所有国家一律平等，都有自主发展外交关系的权力，谁也没有资格对他国颐指气使，发号施令。美国要创造美洲的黄金时代，首先得尊重其他国家，问一问拉美人民想要一个什么样的时代。

(责编：曹欣悦、杨牧)