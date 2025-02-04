人民网伦敦2月3日电 （记者许立群）2月2日，大年初五，天公作美。多日阴雨的伦敦，阳光明媚。伦敦的年度盛事，”四海同春”新春庆典在特拉法加广场、唐人街等多个地标性地点隆重举行。

庆祝活动从早上10点持续至下午6点，包括舞龙舞狮花车巡游、户外文艺汇演、美食年货摊位、亲子游戏等一系列精彩项目。超过七十万名英国民众及全球游客热情参与，共同感受了浓厚的中国春节氛围。

在特拉法加广场的庆典上，中国驻英国大使郑泽光在致辞中说，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”现已被联合国教科文组织正式列入人类非物质文化遗产名录。今天这么多观众参加庆祝活动，充分体现了各界对中英合作的支持、对世界各国携手合作的期待。

英国首相基尔·斯塔默发来贺信：“我向英国华人群体致以诚挚的谢意，感谢你们为这个国家作出的宝贵贡献。我期待着我们都能秉持蛇年所象征的智慧与坚韧，携手前行！”

伦敦市长萨迪克·汗对伦敦华埠商会再次举办新春庆典表示赞许，发来贺信：“蛇年的到来提醒我们要以新的视角认识自己和这个世界。作为市长，我将一如既往地全力支持来自东亚和东南亚的市民，确保每一位市民都能感受到尊重、重视与安全，让伦敦保持其开放包容、热情好客的城市风貌。”

伦敦华埠商会主席邓柱廷表示：“蛇以其独特的智慧与敏捷形象深受人们喜爱，寓意着个人成长与社会进步。在迈进蛇年之际，愿我们都能在新的一年里实现蜕变，步步高升，在中英社区的大家庭中共创美好未来！

伦敦“四海同春”新春庆典由伦敦华埠商会主办，受伦敦市长办公室、大伦敦市政府以及西敏市政府大力支持。自2002年首次举办以来，庆典已连续成功举办23届，成为伦敦乃至英国政府官方日历上的特色活动之一，也是亚洲以外，规模最大的新春庆祝活动。

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