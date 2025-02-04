人民网莫斯科2月2日电（记者隋鑫） 2月1日，俄罗斯莫斯科国立国际关系学院洋溢着浓郁的节日气氛，孔子学堂第三届春节晚会暨“孔子奖”颁奖典礼在这里隆重举行。中国驻俄罗斯大使馆公使衔文化参赞封立涛、俄中友协第一副主席库利科娃出席并致辞。来自中俄两国各界代表及莫斯科中小学师生约1000多人参加活动。

在颁奖典礼上，与会嘉宾向为汉语教学事业作出突出贡献的集体和个人颁发了“孔子奖”框架下的“汉语大使奖”“中俄友谊奖”“优秀教师奖”等奖项。随后，来自中俄两国的青年演员和学生联袂奉献了一场精彩的文艺演出，赢得现场观众的阵阵喝彩和掌声。

本次活动由莫斯科市对外经济和国际关系局、山东省政府驻东欧中亚经贸代表处和俄中人文科技合作促进会孔子学堂主办，得到莫斯科中国文化中心、俄罗斯中国总商会和俄中友好协会的支持。

莫斯科波波夫合唱团演员演唱歌曲《我们一起出发》。于子恒摄

莫斯科“亚洲融合”艺术团演员演奏鼓乐《金龙》。于子恒摄

莫斯科阿拉·托杰斯舞蹈团演员表演舞蹈《春节序曲》。于子恒摄

莫斯科多米索尔卡儿童音乐剧院演员表演《校园串烧》。于子恒摄

中国青年演员表演民乐合奏《金蛇狂舞》。于子恒摄

中俄两国青年歌手演唱歌曲《相亲相爱一家人》。于子恒摄

莫斯科阿拉·托杰斯舞蹈团演员表演舞蹈《清风》。于子恒摄

莫斯科阿拉·托杰斯舞蹈团演员表演古典舞《春天来了》。于子恒摄

莫斯科阿拉·托杰斯舞蹈团演员表演舞蹈《俄罗斯人》。于子恒摄

中俄两国学生合唱歌曲《新年快乐》。于子恒摄

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