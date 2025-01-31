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埃塞首都机场中国年味浓

2025年01月31日11:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网亚的斯亚贝巴1月28日电 （记者黄炜鑫）除夕前夕，记者走进埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴博莱国际机场，感受浓浓中国年味。红灯笼、春联、中国结……在这座东非最繁忙的航空枢纽里，中国春节元素随处可见。

在机场的一家商店，红灯高挂。人民网记者 黄炜鑫摄

在机场的一家商店，红灯高挂。人民网记者 黄炜鑫摄

在机场的一家商店，挂上了中文新年祝福语和红灯笼挂饰。人民网记者 黄炜鑫摄

在机场的一家商店，挂上了中文新年祝福语和红灯笼挂饰。人民网记者 黄炜鑫摄

在机场的一家餐厅，贴上了中文春节祝福语。人民网记者 黄炜鑫摄

在机场的一家餐厅，贴上了中文春节祝福语。人民网记者 黄炜鑫摄

在机场的一家中餐厅，挂上了中文蛇年祝福语和春联。人民网记者 黄炜鑫摄

在机场的一家中餐厅，挂上了中文蛇年祝福语和春联。人民网记者 黄炜鑫摄

“欢乐欢乐中国年，红红火火到永远……”循声而去，只见埃塞俄比亚航空员工正为旅客们举办中国春节庆祝活动，吸引不少来自全球各地的旅客参加。据悉，早在2015年，该航司就为中国旅客举办了第一次春节庆祝活动。

在机场的中文服务柜台，贴上了“福”字和中文春节祝福语。人民网记者 黄炜鑫摄

在机场的中文服务柜台，贴上了“福”字和中文春节祝福语。人民网记者 黄炜鑫摄

在埃塞航空春节庆祝活动现场，即将回国的一对中国夫妇在合影留念。人民网记者 黄炜鑫摄

在埃塞航空春节庆祝活动现场，即将回国的一对中国夫妇在合影留念。人民网记者 黄炜鑫摄

在埃塞航空春节庆祝活动现场，旅客们与埃塞航空中国籍员工合影留念。人民网记者 黄炜鑫摄

在埃塞航空春节庆祝活动现场，旅客们与埃塞航空中国籍员工合影留念。人民网记者 黄炜鑫摄

在机场的一处登机口，挂上了红灯笼，贴上了春联。人民网记者 黄炜鑫摄

在机场的一处登机口，挂上了红灯笼，贴上了春联。人民网记者 黄炜鑫摄

(责编：苏缨翔、张悦)

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