人民网阿布扎比1月30日电 阿联酋各地举行丰富多彩的中国农历新年庆祝活动，充分展现了阿中两国深厚的历史和战略关系。

阿布扎比首都迎来了一场别具特色的新春庆典。中国驻阿联酋大使馆与中央广播电视总台在母亲国家公园联合举办了大型文化活动。阿布扎比作为全球七大城市之一入选举办此次庆典活动，这一举措凸显了两国建交40年来双边关系和文化交流的稳固基础。

在迪拜，中国农历新年庆祝活动于1月24日开幕，将持续至2月2日。由中华人民共和国驻迪拜总领事馆主办的系列活动包括六大主题活动，其中包括电动汽车展和花灯节等传统春节庆祝活动。

迪拜节庆和零售机构推出了一系列特色活动，重点展示中国文化。活动期间，消费者有机会赢取高达5万迪拉姆的奖金和豪华汽车。多个高端品牌也参与其中，在服装、化妆品和电子产品等方面提供大幅度优惠。

庆祝活动还包括丰富的文艺演出，其中最引人注目的是1月26日在迪拜世博会举办的天堂交响乐团音乐会。此外还有烟花表演和独特的美食体验，以及专为此次庆典推出的特色酒店套餐，为宾客提供独特的节日氛围。

作为年度重要活动，阿联酋的中国新年庆祝活动为在阿40万华侨华人提供了欢度传统佳节的机会，同时也让阿联酋本地居民能够深入了解中国丰富的文化传统。

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