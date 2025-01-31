人民网布鲁塞尔1月29日电 （记者牛瑞飞）1月28日，由海南航空与布鲁塞尔国际机场、布鲁塞尔中国文化中心联合在布鲁塞尔国际机场举办了欢乐中国年”主题活动，活动旨在为即将踏上回国航班的旅客送去新春祝福，同时让他们在异国他乡感受浓浓的春节气息。

图为活动现场。人民网记者 牛瑞飞摄

在活动现场，比利时著名漫画家Peyo先生创作的卡通角色——蓝精灵惊喜现身，他们在布鲁塞尔—上海（HU7922）和布鲁塞尔—北京（HU492）航班的登机口为旅客送去诚挚的新年祝福。许多旅客纷纷驻足与蓝精灵合影，留下这次珍贵的跨年记忆。

此外，旅比画家张文海在现场为来往的乘客及机场工作人员书写福字，画生肖，送上新年祝福。许多外国旅客对张先生的生肖画作表现出浓厚的兴趣，并对即将开启的中国之旅充满期待。海南航空与布鲁塞尔中国文化中心还组织了趣味春节知识问答活动，参与者不仅可以更深入地了解了中国新年文化，更可获得极具中国特色的礼物。

活动当天，布鲁塞尔机场向海南航空当班机组人员表示春节的慰问，并赠送了蛇年限定玩偶。而蓝精灵登上了海南航空客舱，赞扬其舒适的服务和优质的体验。

图为活动现场。人民网记者 牛瑞飞摄

图为活动现场。人民网记者 牛瑞飞摄

在欢声笑语中，伴随着跨年航班的顺利起飞，此次“欢乐中国年”活动圆满结束，旅客们在春节前夕感受到了浓厚的节日氛围。

(责编：苏缨翔、张悦)