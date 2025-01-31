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肯尼亚标轨铁路运营公司举办新春体验活动

2025年01月31日10:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕1月27日电 （记者黄炜鑫）肯尼亚标规铁路运营公司非洲之星25日组织开展中肯融合新春体验活动，中肯方员工、家属近百人参加。

肯方小朋友体验写毛笔字。李佳璇摄

肯方小朋友体验写毛笔字。李佳璇摄

肯方小朋友展示写好的“福”字。李佳璇摄

肯方小朋友展示写好的“福”字。李佳璇摄

肯方员工展示写好的“福”字。李佳璇摄

肯方员工展示写好的“福”字。李佳璇摄

中肯小朋友展示写好的“福”字。李佳璇摄

中肯小朋友展示写好的“福”字。李佳璇摄

当日上午，中肯员工及家属齐聚机关食堂，现场精心布置春节文化体验展台和装饰，年味浓厚。公司顾问萨米称，邀请肯尼亚员工家属来到蒙内铁路共庆中国传统阖家团圆的重要节日——春节，是中肯文化融合的重要举措之一。孩子们在中方员工的指导下写书法、包饺子、包汤圆、剪窗花，并品尝自己亲手包的饺子和汤圆，分享新年的快乐和“甜蜜”。

肯方员工及家属合影留念。李佳璇摄

肯方员工及家属合影留念。李佳璇摄

肯方员工体验包汤圆。李佳璇摄

肯方员工体验包汤圆。李佳璇摄

肯方员工体验包饺子。李佳璇摄

肯方员工体验包饺子。李佳璇摄

肯方员工家属及子女后参观铁路内罗毕机务调度室、机车模拟驾驶室、调度中心及内罗毕终点站。

整场活动年味浓浓、暖意满满，洋溢着欢乐祥和的节日气氛，中肯员工及家属感受到了“中国年”的味道、“蒙内家”的温暖。

肯方员工及家属合影留念。李佳璇摄

肯方员工及家属合影留念。李佳璇摄

参加活动的肯方员工及家属集体合影留念。李佳璇摄

参加活动的肯方员工及家属集体合影留念。李佳璇摄

肯尼亚标轨铁路分为约480公里的蒙巴萨至内罗毕段（即蒙内铁路）和约120公里的内罗毕至苏苏瓦段（即内罗毕—马拉巴标轨铁路一期），是肯尼亚独立以来最大的基建项目，也是肯尼亚实现2030年国家发展愿景的旗舰工程。铁路由中国路桥工程有限责任公司承建，并由其子公司非洲之星铁路运营有限责任公司负责运营维护。

(责编：苏缨翔、张悦)

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