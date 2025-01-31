人民网开罗1月30日电 （记者沈小晓）2025年新春佳节期间，中企承建的埃及新首都CBD项目、阿拉曼新城超高综合体项目张灯结彩，年味浓浓。灯火璀璨映初心，欢声笑语迎新岁，丰富多彩的庆祝活动让海外员工在异国他乡同享团圆的温暖，感受春节的欢乐与喜悦。

中建埃及分公司举办多项活动欢庆新年。图片均由中建埃及分公司供图

中建埃及分公司举办多项活动欢庆新年。图片均由中建埃及分公司供图

除夕之夜，埃及新首都CBD项目的“非洲第一高楼”标志塔化身大屏幕，打上了中文祝福标语，尽显节日喜庆氛围，传递对中埃友谊与新春佳节的美好祝愿，同时向奋战在项目上的中国建设者致以新春佳节的问候！春节期间，中埃员工一起写对联、贴对联、包饺子，共同庆祝新年。

中建埃及分公司举办多项活动欢庆新年。图片均由中建埃及分公司供图

中建埃及分公司举办多项活动欢庆新年。图片均由中建埃及分公司供图

中建埃及分公司举办多项活动欢庆新年。图片均由中建埃及分公司供图

(责编：苏缨翔、张悦)