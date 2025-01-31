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塞舌尔第12届“中国日”庙会举行

2025年01月31日10:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕1月27日电 （记者黄炜鑫）维多利亚消息：塞舌尔第12届“中国日”庙会25日在首都维多利亚举行。中国驻塞舌尔大使林楠，塞舌尔国民议会议长、前总统、多位内阁部长等政要及当地民众近2000人参加。

中国驻塞舌尔大使林楠致辞。中国驻塞舌尔大使馆供图

中国驻塞舌尔大使林楠致辞。中国驻塞舌尔大使馆供图

林楠向大家致以新春祝福，回顾中国经济发展和大国外交取得的成就，期待塞民众通过“中国日”庙会进一步了解中华文化，增进两国人民了解和友谊，推动全球文明倡议在塞落地生根。

舞龙表演。中国驻塞舌尔大使馆供图

舞龙表演。中国驻塞舌尔大使馆供图

舞狮表演。中国驻塞舌尔大使馆供图

舞狮表演。中国驻塞舌尔大使馆供图

当地民众在逛庙会。中国驻塞舌尔大使馆供图

当地民众在逛庙会。中国驻塞舌尔大使馆供图

一名当地民众在体验书法。中国驻塞舌尔大使馆供图

一名当地民众在体验书法。中国驻塞舌尔大使馆供图

一名当地民众在展示写好的“福”字。中国驻塞舌尔大使馆供图

一名当地民众在展示写好的“福”字。中国驻塞舌尔大使馆供图

塞舌尔国家文化、遗产和艺术署，维多利亚市，华人联合会负责人等积极评价双边人文交流合作成果，表示将继续以“中国日”为契机，拓展旅游、经贸、人文等领域合作，增进民心相知相亲。

庙会现场。中国驻塞舌尔大使馆供图

庙会现场。中国驻塞舌尔大使馆供图

庙会现场。中国驻塞舌尔大使馆供图

庙会现场。中国驻塞舌尔大使馆供图

庙会现场。中国驻塞舌尔大使馆供图

庙会现场。中国驻塞舌尔大使馆供图

庙会现场。中国驻塞舌尔大使馆供图

庙会现场。中国驻塞舌尔大使馆供图

据悉，活动现场设置了美食摊位、文化展台和机构展位，表演了中塞歌曲、舞龙舞狮节目，气氛喜庆热烈。

(责编：苏缨翔、张悦)

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