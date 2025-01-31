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“这场音乐会成为开启蛇年最好的方式”

2025年01月31日10:03 | 来源：人民网-国际频道
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人民网汉堡1月29日电 （记者刘仲华）中国农历春节前夕，第25届“中国春节民族音乐会”在汉堡易北爱乐音乐厅拉开欧洲巡演的帷幕。中国音乐学院民族乐团为2千名观众演奏了十首充满民族特色的曲目，为现场乐迷们带来了中国春节的热烈与欢腾。

当晚音乐厅里2千多个座位几乎座无虚席，中国驻汉堡总领事丛武、德国吕贝克市议长舒曼等嘉宾出席音乐会。身着中式服装的演奏者们入场后，主持人罗伯特·迈耶向观众介绍，中国农历新年即将到来。在中国文化中，蛇象征着灵性、智慧和生命力。“我就属蛇，今年是我的本命年，希望我和大家都充满活力，身心康健。”

音乐会主持人向观众介绍中国蛇年春节。人民网记者 刘仲华摄

音乐会主持人向观众介绍中国蛇年春节。人民网记者 刘仲华摄

本场音乐会由著名指挥家、中国音乐学院院长李心草指挥。王中山、杨婷婷、张倩渊、马可等一众音乐艺术家通过古筝、琵琶、唢呐、二胡等中国民族乐器，协同乐团共同精彩演绎了《追梦京华》《云想花想》《瑶族舞曲》《百鸟朝凤》《满江红》和《金蛇狂舞》等曲目，表达了对中国春节成功列入世界非物质文化遗产名录的热烈祝贺，以及对即将到来的2025年春节的美好期盼。

演出结束后迈耶对记者表示，“整个乐团的音乐家们很年轻，但是都很专业敬业。他们的演奏美妙又激动人心，把春节的喜庆气氛展现给观众。今天的观众多数是德国人，包括很多年轻人。这说明德国民众对中国文化的兴趣日益浓厚。主持中国新年音乐会对我是一次非常重要而美妙的经历。我曾经在维也纳人民剧院担任导演多年，听惯了西方乐器。如今我在了解、认识中国的传统乐器，如二胡、琵琶和古筝。这是一次全新体验，让我乐在其中。”

演出结束后观众起立鼓掌向乐团表示祝贺。人民网记者 刘仲华摄

演出结束后观众起立鼓掌向乐团表示祝贺。人民网记者 刘仲华摄

“我欣赏过很多场中国音乐会，今天是最棒的。尤其是乐队指挥充满激情的演绎，让这场音乐会成为开启蛇年最好的方式”，精彩的演出让德国汉莎航空前高管彼德·图尔乐很是感动，他对记者表示，热烈祝贺中国春节申遗成功，“我曾经在中国工作过4年，非常喜欢中国传统文化和民族音乐。我曾有幸跟北京的朋友们共度春节，让我对中国文化有了更深入了解。”“蛇年寓意幸福与活力，我希望在新的一年里我们两国人民都交好运，共发展。同时希望两国关系不断向前迈进，取得新的成功。”

“美妙的中国乐曲通过不同的乐器表现出来，铿锵的节奏、美妙的和声、动听的旋律让我难以忘怀。这种震撼无法用言语来形容，它们深深地打动了我的心。中国蛇年春节马上来临，这场音乐会将让新的一年更加充满生机与活力，让我们的生活更加幸福美满。”汉堡音乐与戏剧学院荣誉院长艾尔玛·兰普森接受记者采访时表示，类似今天这种文化交流对德中两国都非常重要。“过去20多年来我多次访华，努力推动两国音乐交流，为德中两国音乐家们搭建更多沟通桥梁并结出丰硕成果。新的一年，我祝愿大家新年快乐，吉祥安康，祝愿德中友谊更上层楼。”

(责编：苏缨翔、张悦)

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