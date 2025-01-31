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中企承建的瑞典斯德哥尔摩地铁隧道项目顺利贯通

2025年01月31日10:01 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩1月30日电 （记者殷淼）北京时间1月29日凌晨，在中国传统节日乙巳蛇年新春到来之际，由中铁隧道局瑞典工程公司承建的斯德哥尔摩地铁蓝线延长线8714项目隧道顺利贯通，标志着项目建设取得突破性进展，为全线工程的顺利建成和早日通车奠定了坚实基础。

瑞典斯德哥尔摩地铁蓝线延长线8714隧道项目顺利贯通。中铁隧道局瑞典工程公司供图

瑞典斯德哥尔摩地铁蓝线延长线8714隧道项目顺利贯通。中铁隧道局瑞典工程公司供图

据悉，8714项目是斯德哥尔摩地铁蓝线延长线的重要组成部分，也是关键控制性工程，主要连接斯德哥尔摩市中心与纳卡市斯科拉区。该隧道采用挪威法施工，整体结构为一站两区间“双洞双线”，全长4272米。

项目施工区域位于商业区，紧邻铁路及火车站，并需下穿写字楼、既有公路及安全服务隧道，施工条件极为复杂。中铁隧道局瑞典工程公司负责人李发强告诉记者，自2022年4月20日开工以来，为确保8714隧道的高效推进，中铁隧道局瑞典工程公司在施工过程中，始终坚持安全第一、稳扎稳打的理念，严格执行欧盟施工标准，在确保施工进度的同时，实现了施工安全可控，赢得了业主的高度认可。

作为瑞典首都的重要公共采购项目，该工程自启动以来一直受到瑞典社会的广泛关注。项目建成后，从纳卡市至斯德哥尔摩市中心的通勤时间将缩短至10分钟，将极大便利当地市民的出行。此外，中铁隧道局自进入瑞典基础设施建设市场以来，始终秉持“走出去”与“融进来”的发展战略，充分发挥自身管理和技术优势，积极融入并造福当地社会，提供了数百个专业及施工技术岗位，获得了广泛好评。

李发强表示，此次项目的顺利履约，不仅充分展现了中资企业的专业技术实力，也树立了中铁隧道局在国际市场上的良好品牌信誉，推动了中瑞双方的互利共赢。他说，“此次隧道的贯通极大鼓舞了全体参建人员的士气，同时也为中国农历新年的到来献上了一份厚礼。”

李发强还表示，瑞典工程公司未来将继续保持高标准施工组织，全力推进剩余工期任务，确保项目两个“5.21”履约节点的顺利达成。通过这一项目，中铁隧道局将进一步服务和融入共建“一带一路”倡议，深化中瑞友好合作，助力企业迈向更高质量、更好水平的新发展作出更大贡献。

(责编：苏缨翔、张悦)

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