新华社北京1月30日电 综合新华社驻外记者报道：异彩纷呈的文艺演出、丰富多样的文化体验……在中国农历蛇年到来之际，全球多地庆新春活动热烈进行，海外民众和华侨华人同贺新禧，共同体验春节文化的独特魅力，感受春节祥和、欢乐、喜悦的气氛。

“莫斯科的中国新年”文化活动28日在俄罗斯首都莫斯科市中心马涅什广场启动，活动将持续至2月9日，其间将在特维尔广场、全俄展览中心、莫斯科动物园等地举办活动。

“春节好！”俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃用中文向中国朋友表示新春祝贺。她说，俄中互相庆祝对方国家的重要节日，是尊重和喜爱彼此文化的最好例证。

俄罗斯远东联邦大学孔子学院29日在符拉迪沃斯托克举办春节文化体验活动。在孔子学院教师指导下，当地民众体验写“福”字、学习中国画技法、编织中国结、绘制京剧脸谱等项目。其中，试穿汉服最受欢迎，参与者沉浸式体验中华传统服饰的典雅之美。许多民众表示，这是他们第一次如此近距离体验中国文化，体会春节喜庆祥和的气氛。

荷兰28日在鹿特丹南广场剧院举办2025年中国春节庆典大会，中国驻荷兰大使谈践、荷兰外商投资局官员以及来自10多个国家的外交使节，与荷兰华侨华人和友好人士欢聚一堂，同庆春节到来。与会嘉宾首先登台为舞龙舞狮点睛，寓意新的一年生机勃勃、吉祥如意。伴随着铿锵的锣鼓声，舞龙舞狮开场表演，龙腾狮跃，掌声雷动，气氛欢快热烈。随后，中荷艺术家联袂登台，为观众献上一场融合中西文化特色的视听盛宴。歌舞、杂技、武术表演、器乐演奏等节目精彩纷呈，观众报以热烈掌声。

比利时布鲁塞尔国际机场28日举办了一场别开生面的“欢乐中国年”主题活动，此次活动由海南航空携手布鲁塞尔国际机场、布鲁塞尔中国文化中心联合举办，旨在为前往中国的旅客送上新春祝福和美好祝愿。

活动现场，工作人员扮成比利时经典卡通角色蓝精灵，现身布鲁塞尔至上海和布鲁塞尔至北京的航班登机口，为旅客们送上诚挚的新年祝福。旅客们纷纷与蓝精灵人偶合影留念，记录下这份独特的春节记忆。

克罗地亚中国友好协会28日晚在萨格勒布举行春节招待会，百余位中克嘉宾出席。招待会上，克罗地亚艺术家用中文演唱《茉莉花》等中国歌曲。克中友协主席卡拉菲利波维奇在讲话中向在克华侨华人致以节日问候，表示克中友协将一如既往地促进两国民间交往和友谊，助力两国关系发展。

2025年“欢乐春节·迎春花市嘉年华”活动29日晚在委内瑞拉首都加拉加斯青年广场隆重开幕。开幕式现场大红灯笼高挂，游客络绎不绝，气氛热烈友好。舞龙舞狮同委民间传统舞蹈“魔鬼舞”同台表演，迸发出文化碰撞的奇妙火花；委全民音乐体系交响乐团倾情献上两国经典名曲，孔子学院学生献唱《铁血丹心》，引得喝彩连连；锣鼓声鞭炮声在观众的欢呼声中响起，绚丽烟火划破加拉加斯夜空，青年广场旁的大楼也亮起“中国红”，年味十足。

委内瑞拉外长希尔代表总统马杜罗祝贺中国人民春节快乐，指出春节文化已成为委节庆文化的重要组成部分，深受委民众喜爱。

博茨瓦纳大学孔子学院29日在首都哈博罗内的丽海国际小学举行春节庆祝活动。孔子学院老师和小学生们共同表演了武术、中外歌舞等节目。活动现场还播放了蛇年春晚节目《秧BOT》，展示了中国科技发展成就，赢得现场师生阵阵赞叹。活动还穿插了漆扇制作体验、中文知识有奖竞答等互动环节，现场气氛活跃。

阿富汗喀布尔大学孔子学院29日举行庆祝中国蛇年春节文化活动。喀布尔大学师生代表、中国驻阿企业代表百余人线上线下参加了活动。活动现场举行了使用筷子趣味比赛，学生们还用毛笔写下了“祝贺中阿建交70周年”的中文书法作品。

埃及希克迈特文化产业集团26日在开罗举办庆祝2025年中国春节活动，中国传统舞蹈、春节主题诗朗诵、埃及经典歌曲演唱等表演融合中埃艺术元素，为观众带来耳目一新的文化体验。活动还设置了包括文化问答、传统服饰比赛和书法体验等互动环节，以寓教于乐的形式让参与者深入了解中国文化。

埃及希克迈特文化产业集团总裁艾哈迈德·赛义德说，春节庆祝活动展示了埃中两国人民的共同价值，有助于促进更深层次的文化理解。

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