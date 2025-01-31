新华社柏林1月30日电 综述｜德国政商界共贺中国春节 展望友谊与合作新愿景

新华社记者李函林 贾金明 袁亨瑞

蛇年春节之际，在德国举办的多场中国春节招待会上，德国政商界高度评价德中两国在文化交流和经贸合作等方面取得的显著成果，认为蛇年象征着机遇与希望，期待双方在更多领域深化合作，共同迎接新的发展机遇。

“过去几十年来，德中合作紧密且卓有成效。在当前国际格局深刻变革的背景下，德中应继续秉持开放与合作精神，在不断变化的世界中探索新的合作方式，携手前行。”德国联邦议院前副议长、德中议会小组主席汉斯-彼得·弗里德里希说。德中两国在经贸、科技、人文等领域建立了深厚的互信与合作基础，这种伙伴关系不仅促进了双方发展，也为全球稳定与繁荣作出了贡献。他指出，德国高度重视与中国的经济联系，希望双方继续深化合作，为企业创造更加稳定和可预期的营商环境，推动更多中小企业进入彼此市场，实现互利共赢。

德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼表示，在与中国人民的交往中深刻感受到中国人民在创新、勤劳和奉献精神方面的卓越能力，这正是中国经济持续向好的重要动力。他相信，在新的一年乃至未来，中国将在全球舞台上发挥更重要作用，这不仅将助力自身发展，也将为世界经济带来积极影响。舒曼指出，德中不仅是经济伙伴，更是全球稳定与发展的重要推动力量，双方应在应对全球性挑战过程中携手前行，共同促进世界经济复苏与可持续增长。

“春节所蕴含的‘除旧布新’精神为新一年的合作发展提供了积极启示。”德国北威州议会第一副议长赖纳·施梅尔策说，北威州在德国与中国的合作中取得了显著成功。特别是在经贸和文化领域，双方合作成果斐然。“两国不仅在经济上相互促进，还在人文交流中相互学习，这为我们的关系奠定了坚实基础。我相信我们正走在一条非常好的道路上。”施梅尔策对未来德中关系前景充满信心，期待双方在经贸、文化以及其他领域进一步深化合作，携手推动两国关系迈向更加繁荣的明天。

德中经济联合会理事会成员克莱门斯·舒特表示，他在过去25年间见证并参与了德中关系发展，双方合作成果令人瞩目，特别是中国经济的创新能力和全球竞争力不断提升。他认为，蛇年象征智慧和灵活，应对当前挑战更需要智慧和合作。他期待德中双方继续携手，共同开创更加繁荣的未来。

“杜伊斯堡与中国在物流领域的合作是德中合作共赢的典范。中欧班列的运行为双方经贸往来带来了广阔机遇，希望这一连接在新的一年得到进一步提升。”杜伊斯堡市政府中国事务专员马库斯·托伊贝尔说，中欧班列蕴藏巨大潜力，随着中国新年的到来，德中迎来新的合作机遇。他期待未来双方在企业合作和人文交流等领域进一步深化合作，特别是在“一带一路”框架下，中欧班列将继续发挥重要作用，为促进德中及欧中贸易和文化交流提供更多便利。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)