新华社新加坡1月30日电 特写丨除夕夜，舞在新加坡

新华社记者舒畅

“甩甩甩，甩甩甩，甩甩米线！”

除夕夜，新加坡海岸边鼓点激荡。舞台中央，云南歌手王彦凯身穿黑红相间的彝族服装，挥臂踏步。在云南方言里，“甩”不是手部动作，而是“吃”的一种豪爽表达。一首《甩米线》，把过桥米线“甩”到了现场来自世界各地的观众面前。

“甩！甩！甩！”台下，一个坐在妈妈腿上的小男孩高举双手，跟着王彦凯兴奋地喊。急雨初歇，600个座位依然满座，场外观众也络绎不绝。更远处，在贺年灯饰、小吃摊旁，人们驻足在大屏幕前同步感受这场演出的热烈气氛。

这是新加坡一年一度的春节盛会“春到河畔”。今年，40位来自十多个民族的演员组成“风从云南来”演出团，从小年夜至大年初二，与新加坡本地演员一起，带来风格各异的歌舞表演。演出团团长、云南蒙自市歌舞剧院院长马骉说：“我们带来的，不只是歌舞，还有云南的风。”

今年“春到河畔”的观众数量预计将突破100万人次。小年夜，新加坡总理黄循财以一记响锣宣布活动开幕，并在社交媒体上写道：“‘春到河畔’已成为新加坡华人农历新年庆祝活动不可或缺的一部分。”

掌声、尖叫声，让演出团中最年轻的演员、16岁的李西媛印象深刻。除夕夜，她上场表演民族芭蕾舞《踩着云》，现场许多观众举起手机拍摄。“在很陌生的地方，我的舞蹈居然得到这么多观众认可，我觉得很开心。”

60岁的新加坡观众钱凤莲对演员们灵活的腰部动作赞叹不已。她笑着说，自己一直想去云南看看，去感受那里的风土人情。

王彦凯再度登台，演唱歌曲《云南》。开唱前，他指着舞台前的台阶问观众：“我可以坐在这儿唱吗？因为在我的家乡，我们都是坐在山坡上唱这首歌的。”

王彦凯说，除夕夜在后台，大家都在一块，氛围很温暖。更让他感到安慰的是，新加坡本地歌手们给予了他鼓励。除夕夜演出开始前，新加坡歌手卢佩莘在后台对王彦凯说：“你唱得特别好！”

卢佩莘在大年初一接受记者采访时说，她认为王彦凯的作品“既有传统文化的丰富内涵，又有青春活力的新鲜气息”。她还表示，这样的跨文化交流应该被珍惜，音乐能打破心灵的隔阂，在表面上看似不同的人群之间架起理解和欣赏的桥梁。

除夕夜11时29分，36位演员身着不同民族服饰共同上场，献上群舞《风从云南来》。主持人说，这支舞有“高原的粗犷、河谷的柔美、城市的宁静”。

跨年时刻，伴随鞭炮声全场倒数。王彦凯拨通了和爸爸妈妈的视频电话，告诉他们演出顺利。他知道，家里早早用青菜、萝卜、大骨头煮好了酸汤。那是家里过除夕必备的。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)